Schalke-Kapitän mit ehrlichem Geständnis

Kenan Karaman ist Spielführer beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 steht vor einer extrem richtungweisenden Begegnung in der 2. Fußball-Bundesliga. Gelingt am Sonntag im Heimspiel gegen Jahn Regensburg ein Heimsieg, könnte das Team die Abstiegszone vorerst wieder verlassen. Setzt es eine Niederlage, wäre Königsblau nach zwölf Spieltagen voraussichtlich Tabellenletzter in der zweiten Liga.

Umso klarer formulierte auch S04-Kapitän Kenan Karaman die Erwartungshaltung an den kommenden Sonntag: "Das wird auf jeden Fall ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir brauchen definitiv einen Sieg. Am Sonntag zählen drei Punkte – nichts anderes", legte sich der Angreifer in einem "Sky"-Interview fest.

Der 30-Jährige führt die Knappen seit dieser Saison als Kapitän aufs Feld, stand bis dato in zwölf Saisonspielen in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal in der Startformation seiner Farben.

Über den sportlichen Absturz in den vergangenen Wochen gestand er offen: "Es ist definitiv nicht einfach auf Schalke im Moment. Die Ergebnisse sprechen leider nicht für uns."

Karaman betonte aber den großen Kampfgeist, der seiner Ansicht nach weiterhin vorherrsche bei den Gelsenkirchenern und versprach: "Wir versuchen weiterhin, gut zu arbeiten und an uns zu glauben. Das ist das Fundament. Ich bin mir auch sicher, dass wir diese Saison auch noch bessere Zeiten erleben. Aber im Moment müssen wir da durch und das annehmen."

Karaman sieht bei Mulder "eine gewisse Lockerheit"

Lobende Worte gab es vom Deutsch-Türken in Richtung Cheftrainer Kees van Wonderen, der bis dato noch sieglos in seinen drei Ligaspielen auf der Schalke-Bank ist: "Der Trainer ist sehr, sehr fleißig, beschäftigt sich Tag und Nacht mit der Situation und versucht der Mannschaft, in allen Bereichen etwas mitzugeben. Es war ein schwerer Start für ihn, muss man einfach sagen. Aber so wie er arbeitet, wird sich das mit der Zeit auch auf dem Platz widerspiegeln."

Eine atmosphärische Wende verspricht sich der Klub auch durch die Rückholaktion von Eurofighter Youri Mulder. Der ehemalige Publikumsliebling, der zwischen 1993 und 2002 als Spieler auf Schalke wirkte, soll zunächst übergangsweise als Direktor Profifußball arbeiten und als Bindeglied zwischen Vereinsführung und Profi-Mannschaft arbeiten.

Karaman meinte über den Niederländer: "Ich mag das ja, wenn du so Typen hast, die sehr straight sind und dir dann einfach die Meinung sagen. Er hat auch eine gewisse Lockerheit. Ich glaube, das hilft der Mannschaft. Ich glaube, er wird jetzt auch mal viel von der Mannschaft wegnehmen. Das tut der Mannschaft auch gut und so entsteht auch eine Dynamik innerhalb der Truppe."

Anstoß zum Kellerduell mit Jahn Regensburg ist am Sonntag um 13:30 Uhr.