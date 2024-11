Verliert der 1. FC Kaiserslautern sein Traum-Duo?

IMAGO/Maximilian Koch

Daisuke Yokota und Ragnar Ache wecken Hoffnungen beim 1. FC Kaiserslautern

Beim 1. FC Kaiserslautern zeigte die Formkurve in den letzten Wochen deutlich nach oben. Zwei Gesichter des Aufwärtstrends sind die beiden Offensiv-Stars Ragnar Ache und Daisuke Yokota, die sich auf wie neben dem Platz blendend verstehen. Allerdings ist der Japaner bislang nur geliehen. Haben die Roten Teufel Chancen auf eine feste Verpflichtung?

Vor nicht einmal einem Jahr nahm KAA Gent noch zwei Millionen Euro in die Hand, um Daisuke Yokota vom Podolski-Klub Gornik Zabrze loszueisen. Weil sich der Edeltechniker in Belgien zunächst aber nicht durchsetzen konnte, fragte der 1. FC Kaiserslautern wegen einer Leihe an - und erhielt den Zuschlag.

Nach einigen Wochen Anlaufzeit ist der Neuzugang unter Trainer Markus Anfang mittlerweile eine feste Größe beim FCK. Sein Leistungsnachweis aus den letzten vier Zweitliga-Begegnungen: Drei Assists, dazu die Torpremiere beim 4:3 in Düsseldorf.

Kein Wunder also, dass in der Pfalz bereits von einem festen Yokota-Transfer geträumt wird. In Gent ist der Linksfuß vertraglich noch bis 2027 gebunden, wäre somit wohl nicht günstig.

Ache und Yokota harmonieren beim 1. FC Kaiserslautern

Der formstarke Tempodribbler will sich vorerst alle Optionen offen halten. "Nach der Saison muss ich erst einmal zurück. Man weiß nicht, was dann kommt", wurde er von der "Bild" zitiert.

Coach Anfang macht unterdessen keinen Hehl aus seiner Begeisterung für Yokota: "Es brauchte für ihn den Faktor Zeit, sich an die Leute zu gewöhnen, an die Mitspieler zu gewöhnen und an die Art, wie wir Fußball spielen wollen. Er hat eine Qualität, die uns hilft, vielleicht sogar noch viel mehr, wenn wir mit klassischen Flügeln spielen."

Einer der Profiteure von Yokotas Geistesblitzen ist Lauterns Goalgetter Ragnar Ache, der zuletzt am laufenden Band traf und sich damit für größere Klubs interessant machte.

"Ich bin verliebt!", witzelte der ehemalige Frankfurter nach dem 2:2 gegen den 1. FC Magdeburg über seinen Offensiv-Kollegen. Beide verbindet die Begeisterung für Mangas und Animes.