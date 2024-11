Spurs verlieren Spektakel in Istanbul

IMAGO/Raddad Jebarah/Shutterstock

Tottenham Hotspur verliert bei Galatasaray in Istanbul

Galatasaray Istanbul hat das Topspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur gewonnen und damit vorübergehend die Tabellenführung in der Ligaphase übernommen.

Der türkische Fußball-Spitzenclub setzte sich am Donnerstag in der 4. Runde mit 3:2 (3:1) gegen den Premier-League-Vertreter durch und hat nun zehn Punkte auf dem Konto. Genauso wie Eintracht Frankfurt und Athletic Bilbao, die jeweils den dritten Sieg in Serie feierten.

In Istanbul gelang Galatasaray ein ausgezeichneter Start. Yunus Akgün (6.) brachte "Gala" in Führung, die Will Lankshear (18.) wenig später ausglich. Dann schlug der nigerianische Torjäger Victor Osimhen (31., 39.) doppelt für die offensiv deutlich gefährlicheren Türken zu.

Spurs schaffen Anschluss in Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel flog Lankshear mit Gelb-Rot vom Platz, trotzdem machten es die Londoner in Unterzahl durch Dominic Solanke (69.) noch einmal spannend. Die erste Niederlage nach drei Siegen wurde aber nicht mehr verhindert. ÖFB-Legionär Yusuf Demir saß bei Galatasaray auf der Bank.

Eintracht Frankfurt jubelte dank eines Treffers von Omar Marmoush (53.) über ein 1:0 (0:0) gegen Slavia Prag. Athletic Bilbao drehte bei Ludogorez Rasgrad die Partie und gewann nach 0:1-Pausenrückstand noch mit 2:1.

In der Conference League feierte Legia Warschau den dritten Sieg im dritten Spiel. Der polnische Spitzenclub setzte sich gegen Dinamo Minsk souverän mit 4:0 durch und führt damit zumindest vorübergehend die Ligaphase an. Nach den Partien des frühen Abends hatten nur Legia und Rapid neun Punkte auf dem Konto.