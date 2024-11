So lange fehlt Ito dem FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Hiroki Ito fehlt dem FC Bayern noch länger

Der FC Bayern nahm im vergangenen Sommer viel Geld in die Hand, um Abwehrspieler Hiroki Ito vom VfB Stuttgart zu verpflichten. Noch hat der Japaner kein Pflichtspiel für die Münchner bestritten. Das bleibt auch vorerst so: Die Ausfallzeit nach dem erneuten Rückschlag hat es nämlich in sich.

Hiroki Ito wird in diesem Kalenderjahr kein Spiel mehr für den FC Bayern bestreiten, wie "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern-Insider" mitteilte.

Der 25-Jährige hatte zuletzt einen weiteren Dämpfer erlitten: Wie die Münchner bekannt gaben, war am vergangenen Dienstag ein neuerlicher operativer Eingriff am Fuß notwendig. Die OP sei allerdings gut verlaufen, hieß es von Seiten des deutschen Rekordmeisters. Über die Länge der Ausfallzeit hatte der FC Bayern keine weiteren Angaben gemacht. Ito müsse "vorerst pausieren" und werde "so bald wie möglich" das Reha-Programm wieder aufnehmen, hieß es lediglich.

Hiroki Ito noch ohne Pflichtspiel für den FC Bayern

Der 19-fache japanische Nationalspieler hatte sich kurz nach seinem 23,5 Millionen Euro teuren Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Bayern in der Sommer-Vorbereitung den Mittelfuß gebrochen. Die Verletzung kam in einem Testspiel Ende Juli gegen den 1. FC Düren (1:1) auf.

In der Reha hatte der Linksfuß zuletzt Fortschritte erzielen können, noch im Oktober sah es danach aus, als könne er alsbald wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Insofern kam die Meldung, Ito müsse erneut unters Messer, für viele Fans des FC Bayern äußerst überraschend.

Fällt der Innenverteidiger tatsächlich wie prognostiziert bis zum Jahresende aus, würde er noch bis zum 15. Bundesliga-Spieltag fehlen. Nach der kurzen Winterpause stehen für den FC Bayern mit den Partien bei Borussia Mönchengladbach und zuhause gegen 1899 Hoffenheim die letzten beiden Hinrundenspiele auf dem Programm.