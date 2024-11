Ex-Trainer fordert "feste Position" für Laimer

IMAGO/Ulrik Pedersen

Konrad Laimer ist beim FC Bayern nicht gesetzt

Bei RB Leipzig arbeitete Robert Klauß als Co-Trainer von Julian Nagelsmann mit Konrad Laimer und Dayot Upamecano zusammen. Der heutige Coach von Rapid Wien sprach nun über das Duo des FC Bayern.

"Konny ist ein Paradebeispiel für einen Spieler, der es über extrem viel Fleiß und Lernbereitschaft schafft, sich immer wieder an das nächsthöhere Niveau zu adaptieren. Er hört genau zu, was der Trainer möchte", schwärmte Klauß in einem Interview mit "Spox".

Laimer suche die Fehler nie bei anderen und wolle sich immer verbessern. "Das ist für mich eine ganz besondere Art von Talent", hob Klauß hervor: "Er ist ein super Typ, ganz angenehm im Umgang."

Der 39-Jährige hofft, dass Laimer beim FC Bayern mehr Spielzeit bekommt. "Ich wünsche mir, dass er bei Bayern eine feste Position findet. Bisher wurde er viel hin und hergeschoben zwischen Sechs, Acht und rechts hinten", merkte Klauß an und betonte, dass er die Stärken des Österreichers im Zentrum sieht.

"Aber da herrscht natürlich eine große Konkurrenzsituation. Ich hoffe, dass er sich dennoch im Mittelfeld durchsetzt", so Klauß.

Unter Trainer Vincent Kompany stand Laimer in dieser Saison erst fünf Mal in der Startelf. Über die vollen 90 Minuten durfte der 27-Jährige wettbewerbsübergreifend erst drei Mal ran.

Upamecano auf dem Weg zur Weltklasse?

Klauß äußerte sich in dem Interview auch zu Dayot Upamecano. "Er ist ein ganz lieber, herzlicher, offener Junge. Er bringt alles mit, was man als Innenverteidiger braucht. Er kann kicken, ist unglaublich schnell, hat die nötige Physis und Intelligenz", schwärmte der Coach von dem französischen Nationalspieler.

Dass dem Innenverteidiger immer wieder Fehler unterlaufen, gehöre zwar zur Entwicklung dazu. "Bei uns in Leipzig war er sehr jung. In seinem damaligen Alter waren solche Fehler normaler als sie es jetzt sein sollten. Er ist nicht mehr 20, sondern 26", stellte Klauß jedoch klar.

Upamecano sei jetzt in einem Alter, in dem sich entscheidet: "Wo geht der Weg hin? Bleibt er ein Top-Bundesliga-Innenverteidiger oder wird er Weltklasse? Aktuell ist er auf einem guten Weg. Ich wünsche mir, dass er diesen Weg beibehält", so Klauß.

Robert Klauß war von 2018 bis 2020 Co-Trainer bei RB Leipzig. Danach war er zwei Jahre lang als Chefcoach beim 1. FC Nürnberg tätig. Seit November 2023 ist er für die Geschicke bei Rapid Wien verantwortlich.