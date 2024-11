Effenberg schlägt Alarm bei Goretzka

IMAGO/Markus Ulmer

Beim FC Bayern nur Nebendarsteller: Leon Goretzka

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Leon Goretza in den vergangenen Monaten schon mehrmals geraten, das Kapitel beim FC Bayern zu beenden, um schnellstmöglich wieder sportliche Positivschlagzeilen schreiben zu können. Inzwischen schlägt der 56-Jährige regelrecht Alarm.

Die Situation von Goretzka erscheint Effenberg "ausweglos" zu sein, schrieb der langjährige Bundesliga-Profi in seiner Kolumne für "t-online.de": "Wenn du schon zur Einwechslung bereitstehst und dann doch wieder auf der Bank Platz nehmen musst – das ist schon extrem bitter."

Beim knappen, aber verdienten 1:0-Sieg in der Champions League gegen Benfica am Mittwoch hatte Cheftrainer Vincent Kompany seinen Edelreservisten Goretzka zunächst ins Spiel bringen wollen. Als Jamal Musiala dann aber den Siegtreffer (67.) erzielte, schickte er den 29-Jährigen wieder auf die Bank. Der Belgier habe lieber "die Stabilität halten" wollen, statt mit Goretzka einen offensivstarken Mittelfeldmann einzuwechseln, wie er hinterher begründete.

Effenberg wertet diese jüngste Episode einer aus Goretzkas Sicht schon jetzt völlig enttäuschenden Hinrunde als ein "Zeichen, dass seine Entscheidung, bei den Bayern zu bleiben und den Konkurrenzkampf anzunehmen, vielleicht doch nicht die richtige war".

FC Bayern: Effenberg schlägt Goretzka-Alarm

Der 57-fache Nationalspieler, von Bundestrainer Julian Nagelsmann nunmehr seit einem Jahr nicht mehr nominiert, kommt 2024/25 auf gerade einmal 134 Spielminuten. "Ein Spieler seines Kalibers muss aber den Anspruch haben, in 40, 45 Spielen eines Jahres gesetzt zu sein. Das ist komplett ernüchternd", stellte Effenberg fest.

"Er muss langsam erkennen, dass er offenbar wirklich kaum eine Chance hat – und sich nun Gedanken machen, ob er nicht schon im Winter den Schritt gehen will, den er im vergangenen Sommer nicht gehen wollte. Er sollte ernsthaft an einen Wechsel denken", fügte der einstige Leitwolf des FC Bayern hinzu. Die Münchner würden Goretzka sicherlich "keine Steine in den Weg legen", zeigte sich Effenberg überzeugt: "Es geht um seine Karriere."

Effenberg hatte Goretzka bereits mehrfach einen Wechsel nahegelegt. Der Vertrag des gebürtigen Bochumers beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert.