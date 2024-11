BVB MUSS über Hummels-Rückkehr nachdenken

IMAGO/Mickael Chavet

Mats Hummels zurück zum BVB? Warum nicht!

So hatte sich Mats Hummels seinen Abschied von Borussia Dortmund sicherlich nicht vorgestellt: Bei der AS Rom kommt der Weltmeister von 2014 überhaupt nicht zum Zug. Nach nur wenigen Monaten machen die ersten Gerüchte um einen Wechsel in die Bundesliga die Runde. Auch der BVB sollte unbedingt über eine Rückholaktion nachdenken - ein Kommentar.

Mats Hummels ist zu gut, um bei einem kriselnden Klub, der inzwischen ins italienische Mittelmaß gerutscht ist, auf der Bank zu schmoren. Wer Zweifel hat am 35-Jährigen, kann sich etwa die Spiele des BVB in der vergangenen Champions-League-Saison zu Gemüte führen. Hummels war da schlichtweg weltklasse.

Der Wechsel in die Ewige Stadt zur AS Rom hat sich bislang als riesiges Missverständnis entpuppt. Bei den Römern ist er unter dem neuen Trainer Ivan Juric nur Edelreservist. Ob sich das zeitnah ändert? Daran glaubt keiner mehr so richtig.

Borussia Dortmund sollte Hummels-Verpflichtung ausloten

Inzwischen gilt es als nicht unwahrscheinlich, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler bereits im Winter wieder die Flucht ergreift. Italienischen Medienberichten zufolge beobachten einige Bundesligisten die Entwicklungen rund um den Rechtsfuß. Namen werden nicht genannt. Es wäre aber keinesfalls überraschend, wenn sich auch der BVB unter den Interessenten befindet.

Schließlich hatten sich die Westfalen den Start in die neue Saison durchaus anders vorgestellt. Das Aus im DFB-Pokal, die katastrophale Auswärts-Bilanz und die andauernde Verletztenmisere sollten zur Folge haben, dass die Schwarz-Gelben im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen.

Zudem: Hummels hat das Fußballspielen trotz seines Bankdrückerdaseins in Rom sicher nicht verlernt. Vielmehr ist es ihm zuzutrauen, dass er bei seinem alten Arbeitgeber zu der Top-Form aus der vergangenen Spielzeit zurückfindet.

Hummels wäre auch menschlich für den BVB ein Gewinn

Nicht nur sportlich wäre eine Rückholaktion des einstigen DFB-Stars eine gute Idee: Bei den Dortmunder fehlt auf dem Platz ein waschechter Leader, der nach schwachen Auftritten auf den Putz haut und auch kniffligen Fragen nicht aus dem Weg geht. Dass Hummels das kann, hat er in der Vergangenheit bereits zur Genüge unter Beweis gestellt.

Zwar will der Routinier ein weiteres Bank-Fiasko sicher vermeiden, die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit wird in Dortmund aber allemal höher als in Rom sein. Schließlich hatte Hummels bereits in der vergangenen Saison das interne Duell gegen Niklas Süle eindeutig für sich entschieden. Warum sollte er sich nicht noch einmal beim BVB durchsetzen können?

Das Risiko bei einer solchen Rückholaktion dürfte somit für alle Beteiligten vergleichsweise gering sein.