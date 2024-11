FC St. Pauli sorgt für Novum im Profifußball

IMAGO/Roberto Seidel

Am Sonntag soll es losgehen mit dem neuen Finanzierungsweg des FC St. Pauli

Der FC St. Pauli macht sich auf einem im deutschen Profifußball einmaligen Finanzierungsweg.

Mit einer Feier im Beisein unter andere von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) startete der Bundesliga-Aufsteiger sein Genossenschaftsmodell.

"Sankt Pauli will und lebt Mitbestimmung", sagte Vereinspräsident Oke Göttlich im Ballsaal in der Südtribüne des Millerntor-Stadions und fügte später hinzu: "Lasst uns Geschichte schreiben." Tschentscher bezeichnete das Modell als "geniale naheliegende Idee". Sie passe "wie die Faust aufs Auge zum FC St. Pauli".

FC St. Pauli verfolgt ambitioniertes Ziel

Offiziell beginnt die Zeichnung der Anteile am Sonntag um 10.00 Uhr. Die vom Verein gegründete Genossenschaft "Football Cooperative Sankt Pauli" (FCSP eG) wird sich mehrheitlich an der Stadiongesellschaft beteiligen, die Anteilseigner werden somit Mitbesitzer am Millerntor-Stadion. Pro Anteil müssen Interessierte 850 Euro zahlen, davon sind 100 Euro Gebühren. Das ambitionierte Ziel des Vereins ist es, 30 Millionen Euro einzunehmen.

Diese Art der Finanzierung gilt als krisensicher und demokratisch. "Wir sind nicht auf die Idee angewiesen, sie macht uns aber handlungsfähiger", meinte Göttlich einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Rekordmeister Bayern München. "Wir wollen eine Idee lostreten."

Entschuldung und Weiterentwicklung

Die Genossinnen und Genossen - sprich die Anteilseigner - haben unabhängig von der Zahl ihrer Anteile jeweils nur eine Stimme. Ein wesentlicher Unterschied zu den üblichen Wirtschaftsformen im Profifußball wie die AG, die GmbH oder die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

Auch aus der Profi-Mannschaft wurde Interesse an Anteilen laut. Neben Trainer Alexander Blessin kündigte Kapitän Jackson Irvine in der "Süddeutschen Zeitung" an: "Klar! Ich starte mal mit einem Anteilsschein, dadurch wird mir ein Stimmrecht garantiert. Das ist das Wichtigste. Den Rest sehen wir."

Durch den Verkauf der Anteile will der FC St. Pauli unter anderem Darlehen für das Stadion und die Corona-Darlehen zurückzuzahlen. Zudem soll Geld für die Modernisierung des Stadions, für das Nachwuchsleistungszentrum und die Erweiterung der Trainingsanlage an der Kollaustraße und zur Stärkung der Fußballerinnen verwendet werden. Durch die Entschuldung würde der FC St. Pauli finanziell wieder flexibler werden, müsste Kredite nicht mehr tilgen und könnte bessere Bedingungen bei Banken aushandeln.