RB-Wintertransfers für Rose kein Thema

Nach zwei Pleiten soll gegen Gladbach die Trendwende her

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht in der Winterpause trotz der vielen Ausfälle keinen Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt. "Wir müssen nichts machen, weil Verletzte zurückkommen. Es ist absehbar, dass wir ab 1. Januar wieder auf alle Jungs zurückgreifen können", sagte der 48-Jährige vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach.

Nationalspieler David Raum soll nach seiner Sprunggelenks-OP schon im Dezember wieder einsatzfähig sein, Xavi Simons im Januar. Der dritte Langzeitverletzte Xaver Schlager sei nach seinem Kreuzbandriss schon wieder "nah dran am Mannschaftstraining", die gegen Gladbach kurzfristig ausfallenden Verteidiger Castello Lukeba (Oberschenkelprobleme) und Lutsharel Geertruida (Muskelverletzung) "werden nach der Länderspielpause wieder dabei sein", so Rose.

Der Kader sei "nicht zu klein, sondern groß genug, um die Fülle an Ausfällen aufzufangen. Die Kaderplanung war absolut in Ordnung." Gegen seinen Ex-Klub "werden wir eine gute Mannschaft auf dem Feld und trotzdem noch gute Wechseloptionen haben", sagte Rose - er konnte sich eine Spitze in Richtung Politik nicht verkneifen: "Wir sind nach wie vor - und anders als unsere Bundesregierung - handlungsfähig."