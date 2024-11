Toppmöller will erstmal "den ganzen Tag schlafen"

Imago/Ulrik Pedersen/SID/IMAGO/Ulrik Pedersen

Toppmöller will in der Länderspielpause Schlaf nachholen

Dino Toppmöller hat für die Länderspielpause einen ganz eigenen Fahrplan entwickelt. "Mein Plan ist, wenn ich vom Spiel komme, Montag einfach mal den ganzen Tag zu schlafen und mich auszuruhen", verriet der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt vor der Partie beim Vize-Meister VfB Stuttgart am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Die anstrengenden Wochen mit drei Wettbewerben hinterlassen auch beim 43-Jährigen Spuren.

"Es ist schon für alle anstrengend, nicht nur für die Spieler", sagte Toppmöller, die Vorfreude auf das Topspiel am Sonntag sei aber "so groß, dass du auch über deine Grenzen gehst." Das Spiel in Stuttgart ist für die Eintracht das fünfte innerhalb von zwei Wochen.

Zudem hat etwa Frankfurts ägyptischer Hoffnungsträger Omar Marmoush mit der Nationalmannschaft eine Reise auf die Kapverdischen Inseln vor der Brust, wo er in der Afrika-Cup-Qualifikation auf Kunstrasen spielen muss. Auch deshalb macht sich Toppmöller zum Thema Entlastung seiner Spieler über seine stetige Startelf-Rotation hinaus Gedanken.

"Unser Geheimnis ist, dass die Jungs immer wieder ihre Momente bekommen, wo sie abschalten können vom Fußball", erklärte er. Ein Geheimnis, das gut funktioniert, steht die SGE doch überraschend auf Platz drei der Bundesliga und Rang vier im neuen Ligasystem der Europa League.

Lange kann sich Toppmöller aber auch in der Länderspielpause nicht erholen - und will das gar nicht. "Ich werde mich die ersten Tage der Woche etwas rausnehmen", kündigte er an, "aber dann bekommst du schon wieder Bock und willst dich vorbereiten."