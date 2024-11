Bericht: Real-Boss schafft Platz für Alonso

IMAGO/David Rawcliffe

Zieht es Xabi Alonso zurück nach Madrid?

Eigentlich hat Carlo Ancelotti bei Real Madrid noch einen Vertrag bis 2026. Die Zeit des Italieners bei den Königlichen soll einem Bericht zufolge aber schon früher ablaufen. Der Weg für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso wäre dann frei.

Laut Informationen der "Sport Bild" hat Real Madrid entschieden, dass Ancelotti seinen Trainerstuhl schon kommenden Sommer räumen muss.

Real-Boss Florentino Perez will den 65-Jährigen demnach durch Leverkusens Meistermacher Xabi Alonso ersetzen. Der einstige Real-Stratege im Mittelfeld soll den Umbruch schaffen, an dem Ancelotti derzeit zu knabbern hat. Weil die Trainer-Ikone aber große Verdienste hat, soll man rund um das Bernabeu von einem Rauswurf Ancelottis während der Saison absehen.

Real Madrid steckt in einer Krise. Im Clasico ging der spanische Rekordmeister gegen Hansi Flicks FC Barcelona mit 0:4 unter, in der Champions League verlor das Team zuletzt gegen Ancelottis alte Liebe AC Mailand zuhause mit 1:3. In La Liga liegt Real schon neun Punkte (bei einem Spiel weniger) hinter Erzrivale Barca.

"Sport Bild" zufolge sei es "ausgeschlossen", dass Perez seine Meinung noch einmal ändert, und Ancelotti regulär bis 2026 weitermachen darf. Klubintern gehe man davon aus, dass der entscheidungsfreudige Boss sich noch vor dem Start der Rückrunde mit Alonso einigen will.

Real Madrid: Gibt es einen Notfallplan?

Alonso hat bei Bayer ebenfalls noch Vertrag bis 2026, darf den Klub laut Medienberichten aber dank eines "Gentlemen's Agreement" gen Madrid verlassen, wenn er will.

Wie die "Marca" berichtet, soll es angesichts der happigen Niederlagen gegen Barcelona und Mailand auch schon Notfallpläne geben, sofern Ancelottis Team nicht die Kurve kriegt. Als Interims-Lösungen bis Saisonende stünden die ehemaligen Real-Stars Raul und Santiago Solari bereit.

Ancelotti ist einer der erfolgreichsten Trainer der Fußball-Geschichte. Der Italiener gewann als einziger Coach in allen fünf europäischen Topligen den Meistertitel. In der Champions League triumphierte er mit fünf Titeln so oft wie kein anderer Trainer: Dreimal siegte Ancelotti mit Real, zweimal mit der AC Mailand.