Flick spricht über Pünktlich-Regel bei Barca

IMAGO/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Der FC Barcelona tanzt im Moment nach Flicks Pfeife

Unter Hansi Flick ist nicht nur der Erfolg zum FC Barcelona zurück-, sondern auch eine deutsche Tugend eingekehrt: Pünktlichkeit. Wie wichtig dem Trainer das Einhalten von Terminen ist, machte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Katalanen gegen Real Sociedad deutlich.

Das pünktliche Erscheinen zu vorab festgelegten Terminen ist beim FC Barcelona unter Hansi Flick keine Option. "Es ist eine Regel", sagte der deutsche Cheftrainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Samstag.

Er wolle gar nicht darüber reden, ob das bei Barca in der Vergangenheit vielleicht mal anders war. Für ihn sei Pünktlichkeit "eine Frage des Respekts", erläuterte Flick. "Wenn man fünf Minuten zu spät kommt, müssen die anderen auf dich warten. Und das ist nicht respektvoll", so der Coach, der beim spanischen Spitzenklub in seinen ersten Monaten viele Steine umgedreht hat.

Flick gibt Barca-Stars ausnahmsweise frei

Neben Respekt steht für Flick die Disziplin weit vorne im Verhaltenskodex. Dazu gehört auch regelmäßiges Training nach den Spielen. Freie Einheiten nach besonders guten Auftritten gibt es beim Deutschen in der Regel nicht. Nach dem Champions-League-Spiel in Belgrad machte aber auch er mal eine Ausnahme und erließ seinen Stars die zweite Trainingseinheit.

"Wir haben mit dem Trainer-Stab gesprochen und geschaut, wie es den Spielern geht. Wir wollen immer trainieren, aber die zweite Einheit nach einem Spiel ist oftmals nicht so intensiv. Da ist es gut, wenn sie auch mal ein wenig relaxen können", begründete Flick den Ausfall einer Trainingseinheit am Freitag.

Was sein Erfolgsgeheimnis angeht, wollte sich der ehemalige Bayern- und DFB-Trainer nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Auf entsprechende Nachfrage sagte er daher lediglich: "Wir gehen Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Das ist der Schlüssel. Wir schauen nicht zurück, sondern analysieren nur, was nicht so gut gelaufen ist. Jeder konzentriert sich darauf, was als nächstes kommt."