VfL an der Spitze, SGE-Frauen in Ballerlaune

Swen Pförtner, dpa

Alexandra Popp erzielte den Wolfsburger Führungstreffer in Hoffenheim

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Bundesliga-Tabellenspitze erobert.

Der siebenmalige Meister um die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp überzeugte am 9. Spieltag mit einem souveränen 3:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim. Damit liegen die Wölfinnen zwei Punkte vor Titelverteidiger Bayern München, der am Freitagabend nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinausgekommen war.

Punktgleich mit den Bayern ist Eintracht Frankfurt neuer Tabellenzweiter dank einer 8:0 (3:0)-Gala gegen den 1. FC Köln. Nationalspielerin Laura Freigang (21./30./66.) glänzte dabei mit einem Dreierpack.

Die erst kürzlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Popp brachte die Wolfsburgerinnen kurz vor der Pause in Führung (41.) und versetzte den Hoffnungen der gut in die Partie gestarteten TSG einen Dämpfer. Nach Wiederanpfiff erhöhten Janina Minge (52.) und Joelle Wedemeyer (70.) jeweils per Kopf für die Gäste. Mit dem Erfolg baute der VfL die Serie von nun fünf Bundesligasiegen in Folge ohne Gegentor aus.

Beim Schützenfest der Frankfurterinnen trafen zudem Geraldine Reuteler (40./90.), Pia-Sophie Wolter (64.), Sara Doorsoun (69., Foulelfmeter) und Elisa Senß (75.). Mit zehn Saisontreffern führt Freigang die Torjägerinnen-Liste an.