Matchwinner Burke "liebt es, in Bremen zu sein"

Carmen Jaspersen, dpa

Oliver Burke brachte mit seinem Treffer das Weserstadion zum Beben

Nach seinem ersten Treffer für Werder Bremen seit mehr als zwei Jahren hat Oliver Burke eine Liebeserklärung an den Club von der Weser gerichtet. "Ich bin einfach nur glücklich. Ich liebe es, hier in Bremen zu sein", sagte der Schotte nach dem 2:1 gegen Holstein Kiel.

Beim ersten Heimsieg der Grün-Weißen in dieser Saison hatte der an der Weser eigentlich schon ausgemusterte Schotte kurz vor Schluss den Siegtreffer für Werder erzielt und das Weserstadion so zum Beben gebracht. Fast alle Spieler und Betreuer liefen danach auf Burke zu und feierten mit dem Angreifer.

Oliver Burke bei Werder Bremen: Freude bei Mitspielern, Lob vom Trainer

"Er hatte keine leichte Zeit hier, deshalb freut es uns ungemein für ihn", sagte Abwehrspieler Niklas Stark über Burke. Der 27-Jährige war im Sommer 2022 an die Weser gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen.

Nach zwei Leihen zum FC Millwall und zu Birmingham City sollte Burke immer Sommer eigentlich endgültig abgegeben werden, allerdings fand sich kein Club für den Stürmer.

"Er muss jeden Tag arbeiten und das macht er. Das ist der Unterschied zu vorher", sagte Werder-Coach Ole Werner über den Schotten. "Er wird nicht eingewechselt, weil wir niemanden haben, sondern weil er es sich verdient hat", lobte Werner den Matchwinner.