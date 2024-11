Pleite für Flick! Barca verliert in San Sebastian

IMAGO/Irina R. Hipolito

Hans Flick und der FC Barcelona müssen eine überraschende Niederlage verdauen

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben überraschend die zweite Saisonniederlage kassiert. Der spanische Fußball-Topklub unterlag am Sonntagabend bei Real Sociedad San Sebastian 0:1 (0:1). Nach der eigenen Pleite und dem 4:0-Sieg von Verfolger Real Madrid am Samstag gegen CA Osasuna schrumpfte der Vorsprung von Spitzenreiter Barca damit auf sechs Punkte. Die Königlichen haben zudem eine Partie weniger bestritten.

Den Treffer des Tages erzielte der ehemalige Berliner Sheraldo Becker (33.). Unter der Leitung von Flick blieben die Katalanen damit erstmals ohne eigenen Treffer, im Wochenverlauf hatte sich Barcelona noch in der Champions League deutlich mit 5:2 bei Roter Stern Belgrad durchgesetzt.

Ohne Wunderkind Lamine Yamal, das mit einer schweren Prellung des rechten Knöchels fehlte, begannen die Gäste gewohnt dominant. In der 13. Minute jubelte Stürmer Robert Lewandowski über den vermeintlichen Führungstreffer - doch der VAR nahm den Treffer wegen einer Abseitsposition zurück. In der Folge fand Real Sociedad besser in das Spiel, Becker belohnte den mutigen Auftritt des Außenseiters mit der Führung.

Im zweiten Durchgang drängte Barca auf den Ausgleich, zwingende Torchancen blieben aber Mangelware.