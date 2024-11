Vor Amorim-Ankunft: Manchester United schlägt Leicester

AFP/SID/DARREN STAPLES

Bruno Fernandes (l.) traf zur Führung für United

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat im letzten Spiel von Interimstrainer Ruud van Nistelrooy einen wichtigen Sieg eingefahren.

Die kriselnden Red Devils gewannen am Sonntag mit 3:0 (2:0) gegen Aufsteiger Leicester City und feierten nach zuvor nur einem Erfolg in den vergangenen sechs Ligaspielen mal wieder einen Dreier.

Bruno Fernandes (17.), ein Eigentor von Victor Kristiansen (38.) und Alejandro Garnacho (82.) besiegelten den Sieg für United, das in der anstehenden Länderspielpause einen Wechsel auf der Trainerbank vornehmen wird.

Der Portugiese Ruben Amorim, den Sporting Lissabon für eine Ablöse von zehn Millionen Euro ziehen ließ, tritt die Nachfolge des entlassenen Erik ten Hag an.

Sein erstes Spiel als United-Trainer wird Amorim am 24. November betreuen. Gegner ist der Aufsteiger Ipswich Town, der am Sonntag überraschend Tottenham Hotspur um Ex-Nationalspieler Timo Werner mit 2:1 (2:0) besiegte und seinen ersten Saisonsieg einfuhr. Werner kam bei den Spurs nach 66 Minuten in die Partie.