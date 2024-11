Heiße Gerüchte: Rom klopft erneut bei Terzic an

IMAGO/Bahho Kara

Arbeiten Edin Terzic und Mats Hummels bald wieder zusammen?

Die AS Rom um den langjährigen BVB-Verteidiger Mats Hummels ist zum zweiten Mal in dieser Saison auf der Suche nach einem neuen Trainer. Zum zweiten Mal steht der Name Edin Terzic ganz oben auf der Liste. Wird es nun konkret?

Die AS Rom bereitet sich auf einen Austausch mit Edin Terzic vor, berichtet unter anderem "Sky Italia" kurz nach der Entlassung von Ivan Juric. Der Kroate war erst Mitte September auf Klub-Idol Daniele De Rossi gefolgt, der wiederum trotz eines bis 2027 gültigen Vertrags nach einem holprigen Saisonstart vor die Tür gesetzt wurde.

Terzic hatte sich im Sommer entschieden, den BVB zu verlassen. Seither ist der 42-Jährige ohne Anstellung als Trainer. Dem Fußball ist er dennoch weiter eng verbunden geblieben: Immer wieder schaute sich Terzic die Heimspiele seiner Borussia an, zudem fungierte er zuletzt als TV-Experte für "Amazon Prime" in der Champions League. Gleichwohl zeigte er sich offen für eine neue Herausforderung.

Der Mendener galt schon nach der Freistellung von De Rossi als Kandidat in der Ewigen Stadt. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete, soll er der Roma letztlich aber eine Absage erteilt haben, weil die formulierten Ziele nicht mit seinen übereinstimmten.

Womöglich kommen beide Seiten nun wieder an einen Tisch. Auch laut Transfer-Journalist Rudy Galetti steht Edin Terzic "ganz oben auf der Liste", wie er beim Kurznachrichtendienst X schrieb.

Heiße Spekulationen rund um Hummels-Klub Rom

Edin Terzic ist derweil bei Weitem nicht der einzige Name, der gehandelt wird. Die Gerüchteküche kocht in Rom vielmehr über. Auch Frank Lampard (bis Sommer 2023 beim FC Chelsea) ist laut "Sky Italia" unter den ausländischen Trainern eine Option.

Der derzeit am heißesten diskutierte Name ist indes ein anderer: Roberto Mancini, der jüngst seinen Posten als Nationaltrainer Saudi-Arabiens räumte. Die Personalie hat durchaus Brisanz, war Mancini doch sowohl als Spieler als auch als Trainer für Erzrivale Lazio aktiv.

Beim Sender "DAZN" wurde Roms Technischer Direktor Florent Ghisolfi noch am Sonntagabend auf eine mögliche Verpflichtung des Star-Trainers angesprochen, antwortete allerdings ausweichend: "Jetzt ist die Zeit, um in Ruhe die besten Entscheidungen zu treffen." Statt auf die Gerüchte näher einzugehen, nutzte er die Gelegenheit, um sich bei Ivan Juric für dessen Arbeit zu bedanken.

Ebenfalls als Kandidaten werden Trainer-Ikone Claudio Ranieri, Massimiliano Allegri und Rudi Garcia genannt. Auch eine mögliche Rückkehr von Daniele De Rossi ist Teil der Spekulationen in italienischen Medien.