Marmoush aktuell ein Kandidat als Weltfußballer?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Omar Marmoush ist aktuell Torgarant für Eintracht Frankfurt

Omar Marmoush mischt derzeit sowohl die Bundesliga als auch den internationalen Fußball auf. Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wäre der Stürmer von Eintracht Frankfurt aktuell ein Kandidat als Weltfußballer.

"Wenn wir alle drei Monate einen Weltfußballer wählen würden, dann wäre Marmoush aktuell vielleicht ein Kandidat für die Auszeichnung", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne: "Er ist momentan Extraklasse und performt nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international."

Der Ägypter profitiere enorm von der Frankfurter Mannschaft, "genauso wie ein Harry Kane es in München tut", merkte der TV-Experte weiter an: "Das Team bringt ihn in Position und füttert ihn mit Bällen. So schafft man eine gewisse Anzahl an Toren."

In der Bundesliga liegt Marmoush mit elf Toren in zehn Spielen gemeinsam mit Harry Kane vom FC Bayern an der Spitze der Torjägerliste. Die Scorerliste führt der SGE-Shootingstar mit 18 Punkten an.

Auch in der Europa League überzeugte der 25-Jährige mit zwei Treffern und eine Vorlage in vier Spielen.

Matthäus sieht Eintracht Frankfurt in der Champions League

Eintracht Frankfurt traut Matthäus in dieser Saison sogar die Qualifikation für die Königsklasse zu. "Während sich andere Mannschaften noch nicht ganz gefunden haben, ist die SGE von Anfang an einer von fünf Kandidaten für die drei Champions-League-Plätze gewesen. Denn der erste ist mit dem FC Bayern praktisch schon vergeben", so der 63-Jährige

Frankfurt sei "eine stabile Kraft" und sei "nicht nur punktemäßig, sondern auch leistungsmäßig ein großer Kandidat für die Champions League".

Matthäus lobte weiter: "Die Mannschaft zeigt nicht nur einen disziplinierten, sondern auch einen attraktiven Fußball, hat eine klare Hierarchie und besitzt Unterschiedsspieler."

Nach zehn Spieltagen liegt Eintracht Frankfurt mit 20 Punkten auf dem dritten Platz der Bundesliga-Tabelle. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern beträgt sechs Zähler.