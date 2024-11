Barcelona im Marmoush-Poker im Vorteil?

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt begeistert die Bundesliga

Der FC Bayern bekommt neue Konkurrenz im Werben um Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt. Inzwischen soll auch der spanische Spitzenklub FC Barcelona ein Auge auf den SGE-Stürmer geworfen haben. Die Katalanen sehnen sich sogar im Vorteil.

Mit einem Wechsel in die englische Premier League, etwa zum FC Liverpool, wird Omar Marmoush schon seit geraumer Zeit in Verbindung gebracht - immerhin gilt die Insel als das erklärte Wunschspiel des 25-Jährigen, der in der laufenden Spielzeit mit seiner Frankfurter Eintracht die Bundesliga aufmischt. Auch der FC Bayern zählt Medienberichten zufolge inzwischen zu den Interessenten.

Nach Angaben der spanischen Zeitung "Sport" signalisiert nun ebenfalls der FC Barcelona, dass man den Ägypter im kommenden Jahr gerne unter Vertrag nehmen möchte. Beim Tabellenführer der Primera División um Cheftrainer Hansi Flick zeige man sich begeistert darüber, wie vielseitig der Frankfurter im Angriff eingesetzt werden kann.

FC Barcelona macht einen Vorteil im Marmoush-Poker aus

Im Barca-Spielsystem mit drei Stürmern kann Marmoush jede Position besetzen, wenngleich er auf dem linken Flügel seine Stärken besonders gut ausspielen kann. Genau für diese Position suchen die Katalanen für die nächste Saison Verstärkung, heißt es. Gerne will Klubpräsident Joan Laporta den Fans einen Top-Spieler präsentieren, um so auch weitere Argumente für seine Wiederwahl in 2026 zu sammeln.

Einen Vorteil im Transfer-Tauziehen um Marmoush hat der FC Barcelona laut "Sport" zudem schon ausgemacht: Der ägyptische Nationalspieler wird von derselben Berateragentur betreut wie Barca-Profi Fermín López: CAA Stellar. Zu der Agentur pflege der Klub eine gute Beziehung, heißt es.

Omar Marmoush besitzt bei Eintracht Frankfurt derweil noch einen Vertrag bis 2027. Der Angreifer war im Sommer 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg an den Main gewechselt. In zehn Bundesliga-Partien in 2024/25 gelangen ihm elf Tore und sieben Vorlagen.