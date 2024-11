Auf dieser Position will Rot-Weiss Essen nachlegen

IMAGO/Oliver Mueller

Rot-Weiss Essen kämpft in der 3. Liga um den Klassenerhalt

Rot-Weiss Essen steckt im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Der ambitioniert gestartete Revierklub rangiert in der Tabelle aktuell nur einen Platz vor den Abstiegsrängen. Um dem Absturz in die viertklassige Regionalliga zu entgehen, will RWE im Winter wohl drei Kader-Baustellen schließen.

Rot-Weiss Essen befindet sich sportlich in einer handfesten Krise, die durch die vermeidbare 1:2-Pleite bei Erzgebirge Aue noch einmal verstärkt wurde. Die Stimmung beim Traditionsklub aus dem Ruhrpott ist schlecht. Das Abstiegsgespenst geht am Rande der Hafenstraße umher, trennt den Verein nur noch ein bessere Torverhältnis von den Abstiegsplätzen.

Laut "WAZ" arbeitet die Führungsetage der Essener daher bereits intensiv an möglichen Winter-Neuzugängen. Oberste Priorität habe demnach die Verpflichtung eines Mittelstürmers. Vorstandsvorsitzender Marc-Nicolai Pfeifer bestätigte, dass die Transfer-Planungen hinter der Kulisse bereits laufen.

Rot-Weiss Essen: Was ist finanziell möglich?

"Wir schauen uns nach Spielern um, die sportlich und wirtschaftlich zu uns passen", erklärte der 43-Jährige gegenüber der Lokalzeitung. Unklar ist offenbar aber, ob überhaupt ein finanzieller Spielraum für die Verpflichtung von Spielern vorhanden ist. Diese Frage soll laut "WAZ" noch am Dienstagabend bei einer Aufsichtsratssitzung beantwortet werden.

"Wunderdinge" seien aber keinesfalls zu erwarten, heißt es. Nicht unwahrscheinlich, dass Rot-Weiss Essen zunächst einige Spieler abgeben muss, um auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu sein. Mit Gianluca Swajkowski, Mustafa Kourouma, Joseph Boyamba, Robbie D‘Haese und Dion Berisha sind gleich fünf Spieler unzufrieden mit ihren Spielminuten.

Laut "WAZ" würde RWE keinem der genannten Profis Steine in den Weg legen, wenn sie ihren Wechselwunsch hinterlegen und ein passenden Angebot an der Hafenstraße eingeht.