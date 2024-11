Medien: Topklub plant Winter-Transfer von Zirkzee

IMAGO/Conor Molloy

Joshua Zirkzee ist bei Manchester United nicht glücklich

Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee steht nur wenige Monate nach seiner Ankunft bei Manchester United womöglich vor dem Aus. Zuletzt hieß es zwar, der Niederländer wolle sich beim englischen Rekordmeister durchsetzen. Der neue Coach der Red Devils hat aber angeblich andere Pläne. Ein prominenter Klub bastelt wohl schon an einem Winter-Transfer des Stürmers.

Joshua Zirkzee droht bei Manchester United zum nächsten kostspieligen Millionen-Missverständnis zu werden. Für viele ist der Ex-Bayern-Profi das heute schon. Seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer erzielte der 42-Millionen-Mann in 17 Pflichtspieleinsätzen gerade mal ein einziges Tor. Angesichts dieser niederschmetternde Bilanz wird nun erneut über einen möglichen Blitz-Abschied des Stürmers im Winter spekuliert.

Das Portal "calciomercato" berichtet, dass Zirkzee letztlich dem Trainer-Wechsel bei United zum Opfer fallen könnte. Demnach will Neu-Coach Ruben Amorim im kommenden Transferfenster einen neuen Stürmer in seiner Mannschaft haben. Objekt der Begierde soll der Schwede Viktor Gyökeres sein, mit dem Amorim zuletzt bei Sporting zusammenarbeitete. Sollte Gyökeres kommen, könnte Zirkzee gehen.

Zirkzee zurück in die Serie A?

Mehrere Vereine aus der italienischen Serie A könnten am Ende als Abnehmer für den Niederländer infrage kommen, schreibt "calciomercato". Die "Gazetta dello Sport" berichtete am Wochenende, dass Rekordmeister Juventus Turin ernsthaftes Interesse an einem Winter-Transfer habe.

In Italien ist Zirkzees Ruf zweifellos besser als in England, immerhin half er dabei, den FC Bologna in der Saison 2023/24 bis in die Champions League zu schießen

Von solchen Heldentaten ist der 23-Jährige bei Manchester United weit entfernt. Sein erstes und bisher einziges Tor erzielte er in seinem ersten Einsatz für den englischen Rekordmeister. Seit fünf Premier-League-Spielen wartet er mittlerweile auf einen Startelfeinsatz.

Letztmals stand Zirkzee in der Liga bei der 0:3-Demütigung gegen Tottenham in der Startelf. In diesem Spiel wurde er jedoch bereits zur Halbzeit ausgewechselt.