Bericht: FC Liverpool will Ex-VfB-Profi loswerden

Wataru Endo war 2023 vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool gewechselt

Nach dem Trainerwechsel von Jürgen Klopp auf Arne Slot hat Wataru Endo seinen Stammplatz beim FC Liverpool verloren. Im Winter könnte der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart die Reds verlassen.

Wie das Portal "footballinsider247.com" erfahren haben will, denkt der FC Liverpool über einen Verkauf von Endo im Winter nach. Demnach darf der Japaner den Premier-League-Klub verlassen, sollte ein entsprechendes Angebot eintreffen.

Weiter heißt es, dass die Reds im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden und einen neuen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten könnten. Ein Verkauf von Endo könne einen Transfer ermöglichen.

Bereits im Sommer wurde Martin Zubimendi von Real Sociedad mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Aktuell wird der 25 Jahre alte Spanier aber eher bei Manchester City gehandelt.

Angaben über Klubs, die an einer Endo-Verpflichtung interessiert sein könnten, machte das Portal nicht.

Wataru Endo unter Slot nur Bankdrücker

Wataru Endo war im Sommer 2023 für 20 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool gewechselt. Auf der Insel unterschrieb der japanische Nationalspieler einen Vertrag bis 2027.

Unter Ex-Trainer Jürgen Klopp war Endo in seiner Debütsaison größten Teils gesetzt, kam auf 43 Pflichtspieleinsätze. Der Erfolgscoach galt als großer Fan des 31-Jährigen.

"Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir hatten Glück, dass wir ihn geholt haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Wataru in drei oder vier Jahren einen weiteren langfristigen Vertrag in Liverpool unterschreiben wird, denn er ist eine Maschine", sagte Klopp einst.

Der Mittelfeldspieler sei "fußballerisch außergewöhnlich, defensiv hervorragend" und gebe dem Team "viel Verständnis für viele Dinge".

Eigenschaften, die unter Klopp-Nachfolger Arne Slot nicht mehr gefragt sind. In der aktuellen Spielzeit wartet Endo in Liga und Champions League noch auf einen Startelfeinsatz. Lediglich im EFL-Cup durfte er zwei Mal von Beginn an ran.

In der Premier League stehen nur fünf Kurzeinsätze zu Buche, in die Königsklasse lediglich einer.

Slot setzt im defensiven Mittelfeld stattdessen auf seinen Landsmann Ryan Gravenberch.