Rückschlag für Hertha-Juwel bei Nationalmannschaft

IMAGO/Marc Schueler

Reist zurück zur Berliner Hertha: Ibrahim Maza

Ibrahim Maza von Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss seine Hoffnungen auf ein zweites Länderspiel für Algerien vorerst begraben. Beim Berliner Eigengewächs wurde eine Verletzung festgestellt.

Wie der algerische Fußballverband am Montag mitteilte, konnte Ibrahim Maza von Hertha BSC nach seiner Ankunft nicht wie erhofft an der Trainingseinheit von Nationalcoach Vladimir Petkovic teilnehmen. Der Grund: Maza leide noch an einer Verletzung, die er sich beim deutschen Zweitligisten zugezogen hatte.

Der 18-Jährige war für die Spiele in der Qualifikation für den Africa Cup gegen Äquatorialguinea (14.11.) und Liberia (17.11.) nominiert worden. Für beide Spiele wird er nun nicht mehr berücksichtigt, teilte der Verband mit.

Ibrahim Maza war Mitte Oktober zu seinem ersten Länderspieleinsatz für Algerien gekommen. Beim 5:1-Sieg gegen Togo wurde er in der Schlussphase eingewechselt. Im darauf folgenden zweiten Duell gegen Togo (1:0) blieb der offensive Mittelfeldspieler auf der Bank.

Ibrahim Maza zuletzt verletzungsfrei bei Hertha BSC

Um welche Verletzung es sich nun konkret handelt, ließ der algerische Verband indes offen. Die Meldung kommt insofern überraschend, als dass Maza noch am vergangenen Samstag gegen Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 (1:3) über die vollen 90 Minuten auf dem Platz gestanden hatte.

Letztmalig hatte sich der Youngster Ende Oktober im Spiel gegen den Karlsruher SC (3:1) eine Verletzung zugezogen, als er eine Knieprellung davontrug. Wenige Tage später war er dann aber schon im Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) mit dabei.

Der Berliner Zehner kommt in der laufenden Zweitliga-Saison auf starke vier Tore und eine Vorlage, unter Hertha-Trainer Christian Fiél ist er aus der Startelf nicht wegzudenken. Beim Hauptstadtklub besitzt das Eigengewächs noch einen Vertrag bis 2027.