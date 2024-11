BVB droht Transfer-Rückschlag bei Bellingham

IMAGO/MDI/Shutterstock

Der BVB interessiert sich offenbar für Jobe Bellingham

Borussia Dortmund ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge weiter an Jobe Bellingham vom AFC Sunderland interessiert. Ein Wechsel des kleinen Bruders von Real Madrids Superstar Jude im Winter ist allerdings eher auszuschließen.

Zuletzt hatte die britische Boulevardzeitung "Sun" berichtet, dass der BVB nach wie vor an einer Verpflichtung von Jobe Bellingham interessiert sei. Aktuell steht dieser noch beim englischen Zweitligisten AFC Sunderland unter Vertrag. Dem Bericht zufolge plant der Revierklub ein Angebot für den Mittelfeldspieler.

Nun legt das Online-Portal "Footballinsider 24/7" nach und bestätigt das Interesse des Bundesligisten an dem jüngeren Bruder von Ex-BVB-Star Jude, der mittlerweile das Trikot von Champions-League-Sieger Real Madrid trägt. Einen Verlust des zentralen Mittelfeldspielers wollen die Black Cats demnach aber unbedingt vermeiden.

Jobe Bellingham will im Winter nicht zum BVB

Daher ruft der Traditionsklub aus der englischen Hafenstadt offenbar einen "hohen Preis" für den Shootingstar auf, der beim aktuellen Tabellenführer der Championship noch bis 2028 unter Vertrag steht. Genaue Zahlen gehen aus dem Bericht nicht hervor. Die "Sun" hatte zuletzt über eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro spekuliert.

Zudem will "Footballinsider 24/7" erfahren haben, dass ein Abschied Bellinghams aus Sunderland im Winter "unwahrscheinlich" ist. Der 19-Jährige wolle mit dem Team aus dem Nordosten Englands zunächst den angepeilten Aufstieg in die Premier League schaffen, bevor er sich mit anderen Klubs beschäftige, heißt es.

Bellingham war im Sommer 2023 von Birmingham City nach Sunderland gewechselt. In seiner Debütsaison kam er auf 47 Pflichtspiele, in der zweiten englischen Liga konnte das Talent sieben Tore und eine Vorlage aufweisen. In dieser Spielzeit bestritt der Teenager bereits 13 Ligaspiele von Beginn an. Dabei erzielte er zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor.