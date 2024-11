1. FC Magdeburg bestätigt Winter-Transfer

IMAGO / Bildbyran/SID/IMAGO/MICHAEL ERICHSEN

Alxander Ahl Holmström (r.) kommt in die 2. Bundesliga

Der 1. FC Magdeburg aus der 2. Fußball-Bundesliga verstärkt sich in der Winterpause mit dem Stürmer Alexander Ahl Holmström.

Die Verpflichtung für Januar 2025 teilte der FCM am Dienstag mit. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom schwedischen Erstligisten GAIS aus Göteborg und war schon länger im Visier der Magdeburger.

"Wir standen mit Alexander schon längere Zeit in Kontakt und wollten ihn bereits in der Sommerperiode verpflichten", sagte FCM-Geschäftsführer Otmar Schork. "Mit seiner Geschwindigkeit, Kopfballstärke und Torgefährlichkeit erwarten wir in der Rückrunde eine Belebung im gegnerischen Strafraum mit hoffentlich vielen Toren."

In der abgelaufenen Saison in Schweden, die jeweils im November endet, schoss der 1,91 Meter große Ahl Holmström zehn Tore in 29 Partien für GAIS.