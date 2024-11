Bayern-Boss schwärmt von Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Christoph Freund (l.) und Vincent Kompany kommen bislang sehr gut miteinander zurecht

Sportdirektor Christoph Freund hat Cheftrainer Vincent Kompany ein großes Kompliment für seine bisherige Arbeit beim FC Bayern ausgesprochen. Er beschrieb ihn gegenüber österreichischen Medien als den idealen Trainer für den deutschen Rekordmeister.

"Er war und ist ein absoluter Glücksgriff", so der Bayern-Funktionär, der gemeinsam mit Sportvorstand Max Eberl die Verpflichtung Kompanys hauptsächlich eingestielt hatte, im Gespräch mit dem "ORF".

Freund betonte, "sehr happy" mit dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger als Übungsleiter beim FC Bayern zu sein.

Nachdem auch in der Öffentlichkeit im Vorfeld der Kompany-Verpflichtung viele Namen diskutiert wurden, unter anderem der des derzeitigen österreichischen Teamchefs Ralf Rangnick, sei die Entscheidung laut Freund letztlich "sicher eine mutige" gewesen, es mit dem Belgier zu versuchen.

Immerhin konnte Kompany bis dato noch keine allzu große Trainererfahrung aufweisen und war im Sommer erst mit dem FC Burnley aus der englischen Premier League abgestiegen.

Gerade der benötigte Mut beziehungsweise das Risiko in der Entscheidung, den 42-Jährigen als Cheftrainer für den deutschen Rekordmeister zu verpflichten, hatte nach Ansicht Freunds auch seinen besonderen Reiz: "Wer mich kennt, weiß, dass mir so etwas gefällt." Und Kompany habe die Verantwortlichen schnell überzeugt. "Er ist ein harter Arbeiter, extrem fleißig und bringt vor allem diese positive Energie rein, ein absoluter Teamplayer."

Freund: "Es fühlt sich alles gut an"

Aus Sicht des Sportdirektors der Münchner hat Kompany das Potenzial, an der Säbener Straße ein echter Erfolgscoach zu werden: "Es ist sehr viel möglich. Wir haben eine hohe Qualität, einen super Spirit drin, die Energie zwischen Trainerteam und Mannschaft ist sehr gut, und mir taugt auch der Fußball, den wir spielen."

Die Art und Weise, wie unter dem langjährigen Verteidiger von Manchester City Fußball gespielt werde, komme im und um den Verein bestens an, so Freund weiter, dem die "extrem aktive" Herangehensweise unter Kompany besonders imponiere: "Jeder sieht und spürt, dass wir unseren Fußball durchziehen wollen. Wir sind schon sehr stabil für das, was wir geändert haben."

Rückschläge wie das deutliche 1:4 beim FC Barcelona oder zuvor das magere 0:1 bei Aston Villa in der Champions League "können vorkommen, das hätte auch anders ausgehen können. Es fühlt sich alles gut an."