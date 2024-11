England-Rückkehr? Wilde Gerüchte um José Mourinho

IMAGO/Seskimphoto

Kehrt José Mourinho in die Premier League zurück?

Seit Beginn der Saison steht José Mourinho an der Seitenlinie vom türkischen Top-Klub Fenerbahce aus Istanbul. Dort steht der Portugiese noch bis 2026 unter Vertrag. Dennoch machen nun erste Gerüchte um eine Rückkehr des Trainer-Superstars in die englische Premier League die Runde.

José Mourinho blickt bereits auf jede Menge Erfahrung in der Premier League zurück. Der portugiesische Superstar stand auf der Insel bereits beim FC Chelsea, Manchester United sowie Tottenham Hotspur an der Seitenlinie. 2021 trennten sich die Nordlondoner von dem dreifachen Champion der englischen Eliteklasse.

Nach einem Engagement bei der AS Rom heuerte Mourinho im Sommer bei Fenerbahce in Istanbul an. Mit dem türkischen Spitzenklub ist der 61-Jährige in der Süper Lig und Europa League durchaus erfolgreich. Mit nur fünf Punkten Rückstand liegt der 19-fache Meister mit fünf Punkten Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

José Mourinho für Newcastle United eine "attraktive Option"

Mit seinen Erfolgen in der türkischen Millionen-Metropole hat sich der Routinier offenbar auch für eine Rückkehr nach England beworben. "Fichajes.net" will erfahren haben, dass der Star-Trainer eine Option bei Newcastle United ist, wenn sich der Klub von dem aktuellen Chefcoach Eddie Howe trennen sollte, der nach den jüngsten Ergebnissen mächtig unter Druck steht.

Der Portugiese sei für die Magpies "eine attraktive Option", heißt es in dem Bericht des spanischen Online-Portals weiter. Demnach können sich auch Mourinho ein erneutes Engagement auf der Insel durchaus vorstellen. Ob Fenerbahce seinen Cheftrainer bei einer Anfrage aus der Premier League ziehen lassen würde, geht es aus dem Bericht von "Fichajes.net" nicht hervor.

In Istanbul steht Mourinho eigentlich noch bis zum Ende der Saison 2025/26 unter Vertrag.