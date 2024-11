VfB-Juwel knackt Tempo-Rekord

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Nach einer Schulterverletzung meldete sich Justin Diehl bei der Niederlage des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt mit einem starken Auftritt zurück. Bei dem Spiel stellte der Neuzugang einen vereinsinternen Saisonrekord auf – und erhielt Lob von oberster Stelle.

Bei der 2:3-Pleite des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Bundesligaspieltag wurde Justin Diehl in der 61. Minute für Fabian Rieder eingewechselt. Zuvor war der 19 Jahre alte Linksaußen rund sechs Wochen mit einer Schulterverletzung ausgefallen.

Gegen die SGE konnte sich Diehl durchaus für weitere Einsätze empfehlen. Der Youngster belebte die Offensive der Stuttgarter mit seinen Dribblings und vor allem mit seinem schnellen Spiel.

Laut "Bild" stellte der U20-Nationalspieler mit 36,1 km/h einen Stuttgarter Tempo-Rekord in der laufenden Spielzeit auf.

Nach der Partie gab es von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ein Sonderlob. "Justin hat offensiv viel bewegt und hatte großen Anteil an der Aufholjagd. Es war eine sehr gute Einwechslung", wird er von dem Boulevardblatt zitiert.

Diehl kam ablösefrei vom 1. FC Köln

Diehl war im Sommer ablösefrei vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart gewechselt. Bei den Schwaben unterschrieb das Talent einen langfristigen Vertrag bis 2029.

"Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern. Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat", kommentierte Wohlgemuth den Transfer damals.

Für die Profis des VfB Stuttgart stand Diehl bislang in vier Pflichtspielen auf dem Platz. Ein Scorerpunkt konnte er bislang noch nicht erzielen.

Um Spielpraxis zu sammeln, absolvierte Diehl zudem in zwei Partien für die zweite Mannschaft der Schwaben in der 3. Liga.