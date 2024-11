Medien: Tel erteilt Premier-League-Klub eine Absage

IMAGO/Bahho Kara

Mathys Tel sitzt beim FC Bayern meist nur auf der Bank

Mathys Tel kommt beim FC Bayern nur selten zum Zug. Im Winter könnte sich daher eine Leihe anbieten. Das Interesse an dem französischen Offensiv-Talent ist im In -und Ausland riesig. Zuletzt wurden unter anderem Gladbach, VfB Stuttgart und Werder Bremen mit dem Angreifer in Verbindung gebracht, der eine erste Anfrage nun offenbar abgelehnt hat.

Mathys Tel kommt beim FC Bayern momentan nicht über die Rolle des Perspektivspielers hinaus. Eine Leihe könnte Abhilfe schaffen. Der Kreis der mutmaßlichen Interessenten ist groß. Das Portal "CaughtOffside" zählt mit Crystal Palace, Leicester City, Nottingham Forest und dem FC Fulham gleich vier Premier-League-Klubs auf, bei denen der Franzose im Blickfeld stehen soll.

Auch in der Bundesliga ist der Angreifer heiß begehrt. Zuletzt wurde insbesondere dem VfB Stuttgart starkes Interesse an dem Youngster nachgesagt, der zudem auch bei Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg auf der Liste möglicher Verstärkungen für den Winter stehen soll.

FC Bayern: Mathys Tel will zu größerem Klub

Eine erste Leihanfrage soll der 19-Jährige bereits abgelehnt haben. In der "Bild-TV"-Sendung "Englische Woche", heißt es, dass Nottingham Forest bei dem Teenager vorstellig geworden ist, um die Möglichkeit einer Leihe anzufragen. Das Bayern-Talent habe an einem Wechsel zu den Tricky Trees allerdings kein Interesse.

Für Tel käme demnach ein Wechsel nur dann in Frage, wenn ein größerer Klub bei ihm vorstellig wird. Eine finale Entscheidung darüber, ob er in der zweiten Saisonhälfte bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln will, soll die Nachwuchshoffnung selbst treffen.

Unter Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany kommt Tel in dieser Spielzeit nicht wie erhofft zum Zug. Erst sieben Einsätze, davon nur zwei von Beginn an, stehen für den U21-Nationalspieler bislang zu Buche.