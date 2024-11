Gosens-Appell gegen Netz-Hass

IMAGO/Jürgen Kessler

DFB-Star Gosens will in der Nationalmanschaft wieder Fuß fassen

Robin Gosens hat die große Bühne Fußball-Nationalmannschaft abermals zu einem emotionalen Aufruf gegen Hass und für mehr Menschlichkeit genutzt.

"Ich kann nur appellieren, dass wir unsere Hirse anschalten, bevor man manche Kommentare absetzt", sagte der 22-malige Nationalspieler von der AC Florenz am Donnerstag in Frankfurt.

Themen wie psychische Gesundheit oder Depression hätten "noch immer einen zu geringen Stellenwert im Profifußball und gesamtgesellschaftlich, sind mit Stigmata behaftet", sagte Gosens und betonte: "Das sind keine Lappalien. Wir müssen dahinkommen, dass wir normal darüber reden - nur dann werden sich die Menschen Hilfe suchen."

DFB-Star Gosens: Kritik ist in Ordnung - Art und Weise muss stimmen

Er selbst stehe "gerne für diese Themen ein, da muss man seiner Vorbildfunktion gerecht werden. Ich verspüre die Verantwortung, darauf aufmerksam zu machen, dass es keine Schwäche ist, sondern absolut mutig, sich zu öffnen." Die Reaktion sollte nicht Hass sein, sondern "eine Umarmung. Nur wenn das in die Köpfe geht, sind wir in der Lage, den nächsten Schritt zu machen."

Im Netz aber käme häufig noch einmal "Gift oben drauf", klagte Gosens, "wir alle haben mit diesen Kommentaren zu tun, die Anonymität wird leider sehr oft missbraucht und oft vergessen, dass hinter diesem Fußballer ein Mensch mit Gefühlen steckt, dem es sehr nahe geht oder daran zerbricht, wenn man ihm oder der Familie den Tod wünscht."

Dass ein Fußball-Millionär so etwas abkönnen müsse, sei für ihn "ein Totschlagargument", meinte der 30-Jährige und forderte, dass jeder sich Gedanken mache, "bevor man so einen scheiß Kommentar absetzt, was das im anderen auslösen könnte". Kritik sei in Ordnung und "sogar wichtig, um als Mensch und Spieler zu wachsen. Aber es geht immer um die Art und Weise, wie man was äußert", meinte Gosens.