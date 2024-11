Neuer Hummels-Coach steht fest

IMAGO/Stefano DOffizi

Neue Chance für Mats Hummels bei der AS Rom

BVB-Legende Mats Hummels bekommt bei der AS Rom einen neuen Chefcoach: Claudio Ranieri soll den italienischen Traditionsklub zurück in die Spur bringen.

Die AS Rom bestätigte am Donnerstagnachmittag, dass Ranieri in der Ewigen Stadt auf Ivan Juric folgt. Dieser hatte wiederum erst im September für die entlassene Klubikone Daniele De Rossi übernommen.

Ranieri soll die AS Rom bis zum Saisonende trainieren. Anschließend ist geplant, dass der 73-Jährige "in eine leitende Funktion" wechselt, "in der er den Eigentümern in allen sportlichen Angelegenheiten des Vereins beratend zur Seite stehen wird", wie die Römer in ihrem offiziellen Statement erklärten. Der Italiener soll dann auch in die Suche nach einer langfristigen Trainerlösung mit eingebunden werden.

Ranieri stand bei der AS Rom bereits zwischen September 2009 und Februar 2011 sowie zwischen März und Juni 2019 an der Seitenlinie. Zuletzt trainierte er bis zum Sommer den italienischen Erstligist Cagliari Calcio.

Den wohl größten Erfolg seiner Trainerlaufbahn feierte Ranieri in der Saison 2015/16, als er mit Leicester City sensationell die Premier League gewann.

AS Rom in der Krise - Hummels im Wartestand

Der erfahrene Coach soll nun die AS Rom zurück in die Spur bringen. "Das ist die schwierigste Herausforderung seiner unglaublichen Karriere", schrieb der "Corriere dello Sport".

Der Hauptstadtklub rangiert in der Serie A aktuell nur auf dem zwölften Platz. Neuzugang Mats Hummels absolvierte unter Vorgänger Juric gerade einmal 23 Pflichtspielminuten. Die BVB-Legende erhält unter Ranieri eine neue Chance, die erhoffte Schlüsselrolle in der Defensive einzunehmen.

"Ich glaube, dass das Abenteuer von Mats jetzt so richtig los geht", machte Robin Gosens von der AC Florenz am Rande der deutschen Nationalmannschaft Hummels Hoffnung: "Ich würde es ihm von ganzem Herzen wünschen. Er hat eine großartige Karriere hingelegt und verdient ein besseres Ende als es bisher war."