FC Bayern bestätigt Winter-Entscheidung

Sven Hoppe, dpa

Der FC Bayern bleibt in der Heimat

Der FC Bayern absolviert im Winter kein Trainingslager und bereitet sich in München auf die weiteren Spiele der Fußball-Bundesliga vor. Das bestätigte der deutsche Fußball-Rekordmeister. Zuvor hatte "Münchner Merkur/tz" berichtet.

Nach dem Bundesliga-Spiel am 20. Dezember gegen RB Leipzig geht es für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in die Winterpause. Am 11. Januar muss der FC Bayern wieder bei Borussia Mönchengladbach antreten. Dazwischen bleibt wenig Zeit für Erholung und Vorbereitung.

Fest steht auch ein Testspiel: Kurz nach dem Jahreswechsel ist eine Partie gegen den FC Red Bull Salzburg angesetzt. Wie der Verein mitteilte, tritt er am 6. Januar 2025 (18.00 Uhr) beim 17-maligen österreichischen Meister an.