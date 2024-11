FC Schalke 04 tankt Selbstvertrauen im Geheim-Test

IMAGO/Maximilian Koch

Kees van Wonderen gewinnt mit dem FC Schalke 04 im Testspiel

Der FC Schalke 04 konnte während der Länderspielpause weiteres Selbstvertrauen tanken. Die Königsblauen setzten sich im Geheim-Test gegen Drittligist Alemannia Aachen durch. S04-Cheftrainer Kees van Wonderen zeigte sich im Anschluss an die Partie zufrieden.

Der FC Schalke 04 bezwang Alemannia Aachen am Donnerstagnachmittag im Parkstadion mit 2:1. Das Testspiel wurde ohne Zuschauer ausgetragen.

Lino Tempelmann brachte die Knappen nach 29. Minuten mit einem platzierten Schuss aus rund 16 Metern in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Aachener Ausgleich durch Sasa Strujic (50.) war es Zaid Amoussou-Tchibara, der die Schalker in der 88. Minute durch einen platzierten Kopfball in das lange Eck jubeln ließ.

Schalke-Trainer van Wonderen zufrieden

"Das war ein energiereiches und intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Für die Jungs war das wichtig, damit sie alle ihre Spielminuten bekommen. Sie haben es gut gemacht", wurde S04-Coach Kees van Wonderen nach dem Schlusspfiff von Vereinsmedien zitiert.

Der FC Schalke 04 konnte durch den Testspiel-Erfolg gegen den Drittligist weiteres Selbstvertrauen tanken. Die Königsblauen hatten in der 2. Bundesliga am vergangenen Wochenende einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg gefeiert. Es war der erste Dreier unter der Regie von van Wonderen. Der Niederländer hatte das Amt im Oktober übernommen, nachdem sich die Schalker nach einem missglückten Saisonstart zuvor von Karel Geraerts getrennt hatten.

FC Schalke 04 muss zum HSV

Der FC Schalke 04 rangiert in der 2. Bundesliga mit zwölf Punkten aktuell auf dem 14. Tabellenplatz.

Nach der andauernden Länderspielpause geht es für die Gelsenkirchener auswärts beim Hamburger SV (23. November, 20:30 Uhr) weiter. Danach empfängt der Revierklub (29. November, 18:30 Uhr) den 1. FC Kaiserslautern in der heimischen Arena.