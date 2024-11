Uth feiert Traum-Comeback beim 1. FC Köln

IMAGO/StefanxRittershaus

Mark Uth ist wieder für den 1. FC Köln am Ball

Mark Uth hat nach seiner langen Zwangspause ein Traum-Comeback beim 1. FC Köln gefeiert. Beim 1:1 im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Groningen gelang dem Ex-Nationalspieler ein sehenswertes Freistoßtor.

Uth brachte den 1. FC Köln am Donnerstagmittag in der 28. Spielminuten in Führung. Der 33-Jährige verwandelte dabei einen Freistoß vom rechten Flügel direkt in die lange Ecke. Der FC Groningen kam im zweiten Durchgang durch Thijs Oosting (52.) zum 1:1-Ausgleich, der gleichbedeutend mit dem Endstand war.

Uth stand gegen den Tabellen-13. der Eredivisie erstmals seit seiner hartnäckigen Adduktorenverletzung wieder für die Profis auf dem Rasen. Zuletzt hatte Uth in der Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln bei der 0:1-Pleite gegen den FC Gütersloh Spielpraxis gesammelt.

Sein sehenswertes Freistoßtor gegen Groningen dürfte dem Routinier neues Selbstvertrauen geben. Uth kommt in der 2. Bundesliga in dieser Saison verletzungsbedingt erst auf sechs Einsatzminuten.

1. FC Köln will mit Uth "weiter darauf aufbauen"

"Dass Mark Uth solche Tore schießen kann, ist für uns nichts Neues. Für ihn freut es mich, dass er es schmerzfrei und mit einer guten Intensität heute hinbekommen hat. Wir wollen mit Mark weiter darauf aufbauen", wird FC-Coach Gerhard Struber vom 1. FC Köln zitiert.

Der Österreicher könnte einen fitten Uth bei der "Mission Wiederaufstieg" nur zu gut gebrauchen. Die Rheinländer rangieren in der 2. Bundesliga nach zwölf Spieltagen auf dem achten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96 beträgt allerdings nur vier Zähler. Für den 1. FC Köln ist somit noch alles möglich.

Die Domstädter gastieren nach der Länderspielpause bei Aufsteiger Preußen Münster (22. November, 18:30 Uhr). Anschließend steht das Zweitliga-Spitzenspiel gegen Hannover 96 (30. November, 13 Uhr) auf dem Programm, ehe es im Achtelfinale des DFB-Pokal gegen Hertha BSC (4. Dezember, 18 Uhr) geht.