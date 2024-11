Brasilien kassiert Rückschlag - Alderete schockt Argentinien

IMAGO/Heuler Andrey

Vinicius Jr. und Brasilien müssen um die WM-Qualifikation bangen

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat auch wegen eines verschossenen Foulelfmeters von Superstar Vinicius Jr. einen Dämpfer in der WM-Qualifikation kassiert.

Der Rekordweltmeister kam am Donnerstag nicht über ein 1:1 (1:0) in Venezuela hinaus und verpasste damit den dritten Sieg in Serie. Auch Weltmeister Argentinien kassierte beim 1:2 (1:1) in Paraguay einen Rückschlag.

Durch das Remis verkürzten die Brasilianer, die zumindest vorübergehend auf den dritten Platz rückten, den Rückstand auf Tabellenführer Argentinien auf fünf Punkte. In Venezuela brachte Barcelona-Überflieger Raphinha (43.) die Gäste, die auf den wieder verletzten Neymar verzichten mussten, mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung.

Nach der Pause sorgte der eingewechselte Telasco Segovia (46.) für den Ausgleich. Kurz darauf scheiterte dann Vinicius vom Elfmeterpunkt (62.), Venezuelas Alexander Gonzalez sah in der Schlussphase noch die Rote Karte (89.).

In Paraguays Hauptstadt Asuncion hatte das Team von Superstar Lionel Messi viel Pech: Nach dem Tor durch Lautaro Martinez (11.) foulte Gegenspieler Omar Alderete Messi rotwürdig, kam aber mit Gelb davon und entging auch bei einer weiteren Attacke auf den Kapitän einem Platzverweis.

Die Gnade von Schiedsrichter Wilmar Roldan beeinflusste das Spiel anschließend entscheidend: Nach dem spektakulären Ausgleich per Fallrückzieher durch Antonio Sanabria (19.) gelang Alderete, ehemaliger Profi des Zweitligisten Hertha BSC, per Kopf der Siegtreffer (47.).