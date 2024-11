Dynamo-Star macht nächsten "wichtigen" Schritt

IMAGO/Lutz Hentschel

Kyu-hyun Park (l.) stand erstmals wieder für Dynamo Dresden auf dem Rasen

Dynamo Dresden kommt langsam aber sicher immer besser ins Rollen. Am vergangenen Donnerstag nutzte die SGD die Länderspielpause, um in einem Mammuttest über zweimal 60 Minuten gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt weiter an der Form zu arbeiten - mit Erfolg: Dresden fegte den Viertligisten letztlich souverän mit 6:1 vom Platz. Den Dynamo-Fans dürfte allerdings schon beim Blick auf die Startaufstellung warm ums Herz geworden sein.

Noch ehe der erste Ball im Netz zappelte, bot der Testkick zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Erfurt ein kleines Highlight. Trainer Thomas Stamm beorderte den 23-jährigen Südkoreaner Kyu-hyun Park in die Startformation.

Der zweimalige Nationalspieler hatte zuletzt am 11. Mai 2024 die Fußball-Schuhe für Dynamo geschnürt, anschließend setzten hartnäckige Probleme im Leisten- und Adduktorenbereich den Linksverteidiger monatelang außer Gefecht. Erst als Park sich unlängst die Weisheitszähne ziehen ließ, ließen die Beschwerden nach.

"Die Schmerzen sind bei ihm - Stand jetzt - erstmal weg. Hoffentlich hilft es ihm, dass er in den nächsten Wochen intensiv trainieren kann", führte Stamm Ende Oktober aus, schob jedoch nach: "Aber er wird Zeit brauchen, weil er keinen Rhythmus hat."

Test für Dynamo-Star "wichtig"

Gegen Erfurt deutete Park nun an, dass er auf einem guten Weg ist, seinen Rhythmus wiederzufinden. Immerhin 61 Minuten konnte der Linksfuß mitwirken, ehe Robin Meißner seinen Platz einnahm. Letzterer fügte sich übrigens super ein und erzielte in der 77. Minute das 3:0.

Zuvor hatten David Kubatta (18. Minute) und Dmytro Bohdanov (20. Minute) Dresden in Führung geschossen, Jonas Oehmichen (86. Minute), erneut Bohdanov (90. Minute) und Christoph Daferner (106. Minute) machten den Sack zu. Yesua Motango gelang mit dem Schlusspfiff nur noch der Erfurter Ehrentreffer.

Park kommentierte sein Comeback gegenüber der "Sächsischen Zeitung": "Insgesamt hatte ich zehn Monate lang Probleme mit meiner Leiste. Mehrere Ärzte haben mir gesagt, dass die Weisheitszähne die Ursache sein könnten", anschließend habe sich schnell Besserung eingestellt." Der Einsatz gegen Erfurt sei "wichtig" gewesen.