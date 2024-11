Wechsel-Indiz? Goretzka hat neuen Berater

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bayern-Profi Leon Goretzka hat eine neue Berater-Agentur

Bayern-Profi Leon Goretzka hat seinen Berater gewechselt und arbeitet ab sofort mit der bekannten Agentur ROOF zusammen. Dies gaben beide Parteien am Freitag bekannt.

Nur eine Formalie oder steckt doch mehr dahinter? Leon Goretzka hat seine Berater-Agentur gewechselt und arbeitet ab sofort mit ROOF zusammen. Bei dem deutschen Unternehmen stehen bereits zahlreiche prominente Stars unter Vertrag, unter anderem Serge Gnabry, Kai Havertz, Virgil van Dijk, Marc-André ter Stegen und auch Konrad Laimer.

Ob der Berater-Wechsel unmittelbar mit den Transfergerüchten rund um den Mittelfeldspieler zusammenhängt, kann nur spekuliert werden. Nicht selten führte in der Vergangenheit ein Berater-Wechsel aber zu einem zeitnahen Vereins-Wechsel. Ob dies auch bei Goretzka der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Bayern-Profi Goretzka findet "idealen Partner"

Christine Neubauer, Goretzkas bisherige Beraterin, bleibt laut "Bild"-Angaben weiterhin Teil des Teams. In wieweit sich ihr Aufgabenfeld jetzt ändert, ist nicht klar.

Goretzka selbst erklärte im Zuge der Bekanntgabe der neuen Zusammenarbeit, dass er sich diesen Schritt "lange und intensiv" überlegt habe. "Mit ROOF habe ich nun einen idealen Partner an meiner Seite gewonnen, der mein Team exzellent komplettiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den Austausch", wird der Bayern-Profi in einer Stellungnahme zitiert.

Goretzka beim FC Bayern wieder höher im Kurs

Lange und intensiv wird der 29-Jährige in den letzten Monaten auch über seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister nachgedacht haben. Im vergangenen Sommer wollten die Münchner Goretzka loswerden, fanden aber keinen Abnehmer. Ein Abschied ist für ihn nach wie vor kein Thema.

Im Verein hat sich der Wind um den Abräumer in den letzten Wochen leicht gedreht. Im vergangenen Ligaspiel gegen den FC St Pauli stand Goretzka zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Startelf. Einsätze sammelte er zudem auch am 7., 8. und 9. Spieltag sowie in der Champions League gegen den FC Barcelona.