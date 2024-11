Nach Wechsel-Gerüchten: VfB-Boss spricht über Hoeneß

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Wehrle (l.) ist von VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß vollends überzeugt

In den vergangenen Tagen und Wochen brodelte die Gerüchteküche rund um Cheftrainer Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart immer heißer. Unter anderem soll der 42-Jährige beim deutschen Meister Bayer Leverkusen weit oben auf der Liste stehen, sollte die Werkself wiederum ihren Meistercoach Xabi Alonso im kommenden Jahr verlieren. Zu den Spekulationen um Hoeneß hat sich nun VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle geäußert.

Wehrle zeigte sich im Interview mit RTL/ntv sehr zuversichtlich, dass Hoeneß den Schwaben vorerst weiter erhalten bleiben wird.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn noch sehr lange beim VfB Stuttgart halten können. Er weiß, was er beim VfB hat, und wir wissen, was wir an ihm haben", glaubt Wehrle weiterhin fest an einen Verbleib des Coaches, der aus den Stuttgartern innerhalb eines Jahres vom Fast-Absteiger zum deutschen Vize-Meister und Champions-League-Teilnehmer entwickelte.

Der VfB-Coach besitzt noch einen laufenden Vertrag bis 2027, allerdings mit einer Ausstiegsklausel.

Wehrle-Versprechen soll für Ruhe sorgen

Als großer Förderer und Entwickler der durchstartenden VfB-Stars um die deutschen Nationalspieler Deniz Undav, Angelo Stiller oder Jamie Leweling hatte Hoeneß selbst große Begehrlichkeiten an seiner Person geweckt.

"Dass einer, der so erfolgreich ist, von außen und von anderen Vereinen wahrgenommen wird, ist klar", sagte Wehrle. Dennoch glaubt der 49-Jährige, dass der Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß in Stuttgart auch weiterhin gut aufgehoben ist.

"Ich glaube, es gibt wenige Vereine, die noch so viel Potential und so viel Perspektive haben", führte Wehrle weiter aus. Für ihn sei "nur entscheidend, was er mir persönlich sagt", betonte Wehrle: "Ich weiß, er hat Lust auf den VfB. Und das ist es, was zählt. Wir werden noch sehr lange mit ihm zusammenarbeiten."