Deutsche Tor-Gala sorgt für überragende RTL-Quote

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Bundestrainer Julian Nagelsmann (M.) mit seinen Spielern

Die deutsche Tor-Gala in der Nations League hat auch die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer begeistert.

Die erste Halbzeit des 7:0 (3:0)-Spektakels der Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina am Samstagabend in Freiburg erreichte bei RTL im Durchschnitt 6,23 Millionen Fans. Die zweiten 45 Minuten brachten es sogar auf 6,83 Millionen, was einem Marktanteil von stolzen 29,3 Prozent entsprach.

Vor allem in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verbuchte der Privatsender einen Erfolg: 31,6 Prozent waren es in der ersten Hälfte, sogar 33,6 in der zweiten. Die Highlights nach dem Spiel kamen noch auf gute 20,1 Prozent und im Schnitt 2,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.