Hecking spricht sich für Trapp aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Kevin Trapp steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Kevin Trapp von Bundesligist Eintracht Frankfurt wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für die Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina (7:0) und Ungarn (19.11., 20:45 Uhr) nominiert - zur seiner eigenen Überraschung und zu der einiger Experten. Nun schaltete sich auch mit Dieter Hecking ein Bundesliga-Trainer in die Diskussion ein.

VfL Bochums neuer Cheftrainer Dieter Hecking findet die aktuelle Torhüter-Rotation in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Ordnung. Bundestrainer Julian Nagelsmann sei derzeit "noch ein bisschen in der Findungsphase", so der 60-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" auf "Sport1".

Beim Kantersieg gegen die völlig überforderten Bosnier durfte in Abwesenheit von der verletzten Stammkraft Marc-André ter Stegen Hoffenheims Oliver Baumann sein zweites Länderspiel bestreiten. Alexander Nübel wird daher wohl in Budapest gegen Ungarn zwischen den Pfosten stehen, Stefan Ortega von Manchester City ist derweil nur als Ersatzmann zur DFB-Auswahl gereist. Kein Platz war somit für Eintracht Frankfurts Kevin Trapp.

Der 34-Jährige hätte es laut Hecking aber "auch verdient gehabt, dabei zu sein". Unterstützung hatte der Frankfurter Schlussmann schon von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus erhalten, der während der RTL-Übertragung sagte: "Er ist wieder in guter Verfassung und hält Eintracht nicht nur die Ergebnisse fest." Trapp hatte sich Mitte September eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war und einen Monat ausgefallen, inzwischen ist er aber wieder in Top-Form.

Wen Hecking stattdessen zuhause gelassen hätte, verriet der Neu-Bochumer indes nicht. Nur so viel: "Ortega ist eine gute Maßnahme, denn er hat schon in Bielefeld sehr gut gespielt und in Manchester einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Warum soll man auf so einen Mann verzichten?"

Nagelsmann entgegnet Trapp-Aussagen

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp hatte nach seiner Nicht-Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für Aufsehen gesorgt. Der Frankfurter Schlussmann hatte bei "DAZN" durchaus moniert, dass zwischen ihm und dem Bundestrainer aktuell "kein Austausch" bestehe: "Das gilt es zu akzeptieren. Es gibt nichts mehr dazu zu sagen."

Nagelsmann hatte darauf auf einer Pressekonferenz entgegnet, dass er grundsätzlich mit keinem der deutschen Torhüter im Austausch stehe - es sei denn, es gehe um Verletzungen oder Zukunfts-Entscheidungen. "Ansonsten macht alle Nominierungen oder Absagen im Torwartbereich der Andreas Kronenberg", so der Bundestrainer.

Dass nun derart viel rotiert wird, sei Hecking indes mit der Ungewissheit verbunden, wie lange ter Stegen nach seiner schweren Patellasehnenverletzung noch fehlt. "Nagelsmann muss jetzt Länderspiele verteilen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen."