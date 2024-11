VfL-Hammer: Bochum begnadigt Manuel Riemann

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Manuel Riemann hat wieder eine Zukunft beim VfL Bochum

Seit Dieter Hecking das Traineramt beim VfL Bochum übernommen hat, hat sich der Wind beim Revierklub gedreht. Jetzt wurde sogar Torhüter Manuel Riemann begnadigt.

Der ausgebootete Schlussmann Manuel Riemann darf ab sofort wieder mit der Mannschaft trainieren. RTL kann entsprechende Medienberichte bestätigen. Der 36-Jährige habe sich bereits mit dem neuen Chefcoach Dieter Hecking ausgetauscht und werde zum Wochenstart auf den Rasen zurückkehren, so etwa die "WAZ".

Der VfL Bochum verhindert mit der Entscheidung im letzten Moment einen Gerichtsprozess, der am kommenden Dienstag hätte starten sollen.

Riemann war über Jahre hinweg im VfL-Tor gesetzt, bis er Ende der vergangenen Spielzeit in Ungnade fiel. Vorausgegangen war ein Ausraster in der Kabine. Der Klub warf ihm zuletzt vor Gericht "verbales und fast körperliches Fehlverhalten" vor.

Hecking hatte sich am Sonntagvormittag bei seinem Auftritt im "Doppelpass" bei "Sport1" bereits offen für eine Riemann-Rückkehr gezeigt. Es handele sich aus seiner Sicht um ein "geerbtes Problem", so der 60-Jährige. "Wenn es da eine Lösung geben sollte, in die eine oder andere Richtung, werde ich sie mittragen. Das ist doch klar", machte der Übungsleiter deutlich.

VfL Bochum kämpft ums Überleben

Laut "Bild" wurde in Bochum zuletzt an höchster Stelle über die Riemann-Rückkehr diskutiert. Vor zwei Wochen soll eine Abstimmung im Präsidium zwar noch gegen ein Comeback im Mannschaftstraining ausgefallen sein. Schon damals bröckelte aber wohl der Widerstand.

Hecking hatte seinen Posten erst Anfang November angetreten, nachdem sich der Klub vom erfolglosen Peter Zeidler getrennt hatte. In seinem ersten Spiel war beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen direkt ein Achtungserfolg gelungen.

"Es war immer unangenehm, in Bochum zu spielen – das haben wir ein Stückchen wieder hergestellt", freute sich der ehemalige Wolfsburger über das Ergebnis.

Hecking sieht es nun als seine Mission, bis Weihnachten "den Abstand nicht zu groß werden zu lassen". Zudem gehe es darum, seiner Mannschaft die "Basics für den Abstiegskampf" zu vermitteln. "Wenn du die nicht hast, wirst du keine Chance gegen Kiel und St. Pauli haben", erklärte Hecking.