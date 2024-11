"Ein Traum": Tillman liebäugelt mit Bayern-Rückkehr

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Wäre gern zum FC Bayern zurückgekehrt: Malik Tillman

Nach seinem Abschied vom FC Bayern hat Malik Tillman in den Niederlanden den nächsten Karriereschritt gemacht, bei der PSV Eindhoven zählt der Offensiv-Youngster zu den Leistungsträgern. Gegen eine Rückkehr nach München im vergangenen Sommer hätte der US-Nationalspieler freilich nichts einzuwenden gehabt - der Traum lebt weiter.

In der Saison 2023/2024 war Malik Tillman vom FC Bayern an die PSV Eindhoven verliehen. Beim niederländischen Champion schlug sich der 22-Jährige so gut, dass die zwölf Millionen Euro teure Kaufoption gezogen wurde. Nun steht der gebürtige Nürnberger bis 2028 beim Königsklassen-Teilnehmer unter Vertrag.

Der deutsche Rekordmeister hätte die Gelegenheit gehabt, sein Eigengewächs per Klausel direkt zurück an die Säbener Straße zu holen, entschied sich allerdings gegen eine Aktivierung.

"Dass sie das nicht gemacht haben, hat mich ehrlicherweise überrascht. Wir hatten nämlich regelmäßig positive Gespräche mit den Verantwortlichen bei Bayern", verriet Tillman nun im Interview mit der "Bild".

Rückkehr zum FC Bayern hätte Tillman "happy" gemacht

Zuletzt entstand durch Interview-Aussagen gar der Eindruck, Tillman habe gar nicht in Eindhoven bleiben wollen und sei vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Der Allrounder deutlich: "So war das aber überhaupt nicht gemeint. Ich wollte damit nur erzählen, wie der Transfer in letzter Instanz abgelaufen ist. Und das war nun mal alles ausschließlich zwischen den Vereinen – ohne, dass ich nach meinen Gefühlen oder Wünschen gefragt wurde."

Tillman weiter: "Klar wäre ich happy gewesen, wenn mich die Bayern zurückgeholt hätten, wir reden hier ja von einem absoluten Welt-Klub. Ich bin aber auch mit dem Transfer nach Eindhoven sehr happy."

Nach 17 Pflichtspielen steht der Edeltechniker bei sechs Toren und vier Vorlagen. Längst sollen Top-Vereine auf ihn aufmerksam geworden sein.

Auch der FC Bayern soll 2026 eine weitere Gelegenheit haben, den verlorenen Sohn zurückzukaufen - für 35 Millionen Euro.

"Ich kann natürlich keine Zahlen kommentieren, die sind für mich auch nicht so wichtig! Aber ich will kein Geheimnis daraus machen: Eine Rückkehr zu Bayern ist für mich weiterhin ein Traum und ein großes Ziel", gestand Tillman.