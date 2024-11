Nürnberg droht Abgang von U21-Nationalspieler

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg weckt Begehrlichen. Mit Union Berlin und Werder Bremen sollen zwei Bundesligisten die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Wie "Sky" berichtet, sind sowohl Union Berlin als auch Werder Bremen an einer Verpflichtung von Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg interessiert.

Dass es Anfragen für den U21-Nationalspieler gibt, bestätigte Nürnbergs Sportchef Joti Chatzialexiou gegenüber dem TV-Sender. "Also bei uns klopfen gerade viele Vereine für unsere Spieler an. Auch für Jens, weil er es einfach in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht und sich stetig weiter entwickelt hat", sagte er.

Chatzialexiou fand weiter lobende Worte für den 21-Jährigen. "Seitdem er bei uns ist, hatte er auch Rückschläge, aber er macht es jetzt im Training, aber auch in den Spielen viel seriöser und bestätigt, dass er eine hohe Qualität hat", schwärmte der 48-Jährige.

1. FC Nürnberg will "Preis höher schrauben"

Als Ablöse nennt "Sky" 2,5 Millionen Euro. Castrops Vertrag beim 1. FC Nürnberg ist noch bis 2026 datiert.

Chatzialexiou ließ allerdings durchblicken, dass der FCN durchaus mehr fordert. "Den Preis würde ich etwas höher schrauben", betonte er, merkte aber auch an: "Natürlich sind wir ein Ausbildungsverein und wissen, dass wir gute Spieler ausbilden müssen, damit wir dann auch Geld verdienen."

Castrop war im Januar 2022 zunächst vom 1. FC Köln an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Im Sommer 2023 verpflichtete der Club den Youngster fest. Seitdem bestritt er 77 Spiele für die Franken.

In der aktuellen Saison kommt Castrop bereits auf 11 Pflichtspiele, in denen er ein Tor erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

Seit der U16 gehört Castrop zu den Juniorenteams des DFB. Zuletzt kam er am 15. November für die U21 gegen Dänemark (3:0) zum Einsatz.