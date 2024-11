Vorbild Salah spricht über Eintracht-Star Marmoush

Mohamed Asad via www.imago-images.de

Omar Marmoush (l.) und Mo Salah spielten schon einige Mal gemeinsam für Ägypten (Archivbild aus 2021)

Omar Marmoush spielt im Trikot von Eintracht Frankfurt eine bis dato überragende Saison. Der Stürmer hat für die Hessen in 16 Pflichtspielen bereits 14 Tore erzielt, ballerte die SGE in der Bundesliga bis auf den dritten Tabellenplatz. Nun hat sich auch Ägyptens Fußball-Ikone Mohamed Salah zur steilen Entwicklung seines Landsmannes geäußert.

Salah selbst spielt mittlerweile in seiner achten Saison beim FC Liverpool, mit dem er in den letzten Jahren große Erfolge feierte. Unter dem damaligen Teammanager Jürgen Klopp wurde er unter anderem Champions-League-Sieger (2019) sowie englischer Meister (2020) und Pokalsieger (2022).

Im Heimatland Salahs sehen viele mittlerweile in Omar Marmoush seinen legitimen Nachfolger, trennen die beiden doch sieben Jahre voneinander.

Von diesen Vergleichen hält Salahs selbst allerdings überhaupt nichts, wie er bei einem Auftritt auf einer Buchmesse in den Vereinigten Arabischen Emiraten betonte: "Haltet euch fern, uns zu vergleichen und zu sagen, dass Omar der neue Salah ist und das erreichen wird, was ich erreicht habe. Das nützt ihm nichts und setzt ihn ständig unter Druck."

Der 32-Jährige erklärte dazu weiter: "Ohne diese Vergleiche lebt er einfacher. Und es wird ihm mehr Freude an den Dingen bringen, die er in seiner Karriere erreicht. Es bringt nichts einen Spieler, der am Anfang seiner Karriere steht, mit einem anderen zu vergleichen, der schon lange dabei ist und viel erreicht hat."

Was die beiden zweifelsfrei gemeinsam haben, ist die Tatsache, es nicht auf Anhieb in Fußball-Europa mit dem ganz großen Durchbruch geschafft zu haben. Mohamed Salah hatte bei seinen Stationen vor dem FC Liverpool in Basel, beim FC Chelsea und AC Florenz noch nicht das Weltklasse-Niveau, das er seit seiner Zeit bei den Reds regelmäßig abruft.

Salah sieht in Marmoush "sehr guten Spieler"

Und auch Omar Marmoush war bei seinen ersten Stationen in Deutschland beim VfL Wolfsburg, FC St. Pauli und VfB Stuttgart noch weit von seiner aktuellen Verfassung entfernt.

Die fußballerische Qualität des Frankfurt-Knipsers hat auch Mo Salah schwer beeindruckt: "Omar Marmoush ist ein sehr guter Spieler und ein wichtiger Bestandteil in den Reihen seiner deutschen Mannschaft und der ägyptischen Nationalmannschaft. Er zeigt bei beiden Teams herausragende Leistung und hat großes Potenzial", so der Superstar des Liverpool.

Gemeinsam haben die beiden übrigens schon einige Male in der ägyptischen Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden - zuletzt im Oktober in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Mauretanien.