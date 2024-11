Schalke-Star will "Aushängeschild des Klubs" werden

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Justin Heekeren bleibt dem FC Schalke 04 erhalten

Das Torwart-Duell um den Status der Nummer eins des FC Schalke 04 unter Coach Kees van Wonderen konnte Justin Heekeren unlängst für sich entscheiden. Passend dazu gab S04 nun eine Vertragsverlängerung des 23-Jährigen bekannt.

Der Vertrag von Justin Heekeren beim FC Schalke 04, der ursprünglich nach der laufenden Saison geendet wäre, hat sich automatisch bis Ende Juni 2026 verlängert. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt. Ausschlaggebend sei Heekerens unlängst absolvierter zehnter Ligaeinsatz in der aktuellen Spielzeit gewesen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.

"Ich fühle mich auf Schalke extrem wohl. Deshalb bin ich froh, dass ich auch über die laufende Saison hinaus hier spielen darf. Mit guten Leistungen möchte ich dazu beitragen, dass wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und der Verein in Zukunft wieder dahin zurückkehrt, wo er hingehört. Mein Ziel ist es, in den kommenden Jahren ein Aushängeschild des Klubs zu werden", bezog Heekeren wenig später auf "schalke04.de" Stellung zu seiner Verlängerung.

Heekeren wechselte 2022 von Rot-Weiß Oberhausen zum FC Schalke 04, wo er anfangs in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West zum Einsatz kam. 2023/24 feierte der Keeper dann sein Debüt im Tor der Profis, in der Rückrunde sammelte der Schlussmann dann allerdings Spielpraxis bei einer Leihe zum belgischen Zweitligisten Patro Eisden. Zurück auf Schalke lieferte sich Heekeren mit Ron-Thorben Hoffmann ein Duell um den Stammplatz im S04-Tor, das er erst einmal für sich entscheiden konnte.

Fans des FC Schalke 04 kommentieren Entscheidung

"Gemeinsam mit Stephan Loboué habe ich die Torhüter heute in einem persönlichen Gespräch über unsere Entscheidung informiert: Justin Heekeren ist unsere Nummer 1, er genießt unser volles Vertrauen", verkündete van Wonderen Anfang November, dass der Fight um das Schalke-Tor entschieden sei.

Seitdem fand zwar erst eine Partie der Knappen statt, mit Heekeren im Kasten gewann man allerdings mit 2:0 gegen Jahn Regensburg. Schon zuvor hielt Heekeren gegen den SSV Ulm (0:0) allerdings die Null. Ein Kunststück, das in zehn Schalker Ligaspielen zuvor nicht gelungen war.

Auch die Fans scheinen in Heekeren die berechtigte Nummer eins zu sehen. Unter dem Post, in dem Schalke auf X (ehemals Twitter) die Verlängerung verkündete, sammeln sich bislang nur positive Kommentare.