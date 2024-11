Hertha BSC verkündet wichtiges Update zu Fabian Reese

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Fabian Reese arbeitet auf sein Comeback hin

Seine schwere Fußverletzung bedeutete im Juli einen großen Schock für Hertha BSC. Nun, vier Monate später, ist Fabian Reese bei dem Zweitligisten endlich ins Mannschaftraining zurückgekehrt.

Wie der Hauptstadtklub selbst am Dienstagvormittag mitteilte, gehörte Fabian Reese der Trainingsgruppe an, die die Vorbereitung auf das bevorstehende Heimspiel am kommenden Samstag (13:00 Uhr) aufgenommen hat.

Am 13. Spieltag geht es für Hertha BSC nämlich zu Hause gegen Aufsteiger SSV Ulm. Die Alte Dame steht gegen die Spatzen unter ziemlichem Druck. Die Partie muss gewonnen werden, um den Rückstand auf die Aufstiegsregion weiterhin überschaubar zu halten.

Außerdem würde Ulm im Falle eines Auswärtssiegs im Berliner Olympiastadion bis auf vier Zähler an die Hertha heranrücken. Der SSV ist derzeit Tabellenvorletzter.

Zum Auftakt in die Trainingswoche war nun also auch Reese dabei, der noch keine einzige Pflichtspielminute für Hertha BSC in der laufenden Spielzeit bestritten hat.

In der Sommer-Vorbereitung hatte sich der 26-Jährige schwer am Sprunggelenk verletzt, nachdem er im Testspiel bei Energie Cottbus rüde gefoult worden war.

Reese-Rückkehr bei Hertha BSC lange herbeigesehnt

Der linke Flügelstürmer gehörte zuvor zu den offensivstärksten Spielern in der 2. Bundesliga und gilt bei Hertha BSC als einer der größten Publikumslieblinge.

Zuvor hatte es in übereinstimmenden Medienberichten geheißen, dass der gebürtige Kieler möglicherweise ab Anfang Dezember wieder spielfähig sein kann. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining bestätigt diese Meldungen nun.

Die Rückkehr des Angreifers wird bei den Berlinern schon seit Wochen herbeigesehnt, fehlt mit ihm doch aktuell ein wichtiges Element in der Offensiver der Alten Dame.

In der abgelaufenen Saison sammelte er gemeinsam mit Mittelstürmer Haris Tabakovic (mittlerweile 1899 Hoffenheim) stolze 51 Scorerpunkte und bildete mit ihm das beste Offensiv-Duo in der 2. Bundesliga