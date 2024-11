S04-Boss spricht über Comeback von Büskens und Asamoah

IMAGO/Steven Mohr

Gerald Asamoah (l.) und Mike Büskens arbeiten derzeit nicht für den FC Schalke 04

Für Gerald Asamoah und Mike Büskens ist ein Comeback beim FC Schalke 04 zwar weiter möglich. Konkrete Planungen mit den Vereinslegenden gibt es aber derzeit nicht.

"Es muss Sinn machen. Nur einfach Namen reinholen wollen wir nicht", sagte S04-Vorstandschef Matthias Tillmann gegenüber Medienvertretern. "Aber wenn wir sagen: Gerald Asamoah ist dafür der richtige Mann, kann man natürlich mit ihm reden."

Asamoah hatte Schalke zum Ende der vergangenen Saison verlassen. Sein Posten als "Leiter Lizenz" fiel durch eine Neustrukturierung des Organigramms weg. Der auslaufende Vertrag des 46-Jährigen wurde nicht verlängert.

Zuvor hatte Asamoah ein Managementstudium bei DFL und DFB abgeschlossen. Es sei nun "die Zeit gekommen, dass Gerald den nächsten Schritt gehen will", teilte Tillmann damals mit. "In einem persönlichen Gespräch habe ich ihm mitgeteilt, dass wir ihm diese Perspektive derzeit nicht geben können." Asamoah erklärte, er werde Schalke "für immer verbunden bleiben".

Schalke bei Büskens weiter "gesprächsbereit"

Büskens und der Revierklub hatten sich im Sommer getrennt. Seinen Posten als Co-Trainer der Profis wollte die S04-Führung anderweitig besetzen. Einen Wechsel in den Staff der Knappenschmiede wiederum lehnte Büskens ab.

Er habe Tillmann mitgeteilt, er fühle sich "emotional nicht in der Lage, im Moment über eine gemeinsame weitere Zukunft zu sprechen", stellte der 56-Jährige bei der Bekanntgabe seines Abschieds in einem Statement klar. Büskens erklärte aber auch, das "letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Club der Welt und mir, das ist noch nicht geschrieben".

Tillmann sagte jetzt: "Bei Mike Büskens haben wir gesagt, dass wir uns andere Sachen vorstellen können. Das war von seiner Seite nicht gewollt, aber da ist die Tür nicht zu. Da sind wir gesprächsbereit und sollte sich was ändern, kann er sich gerne bei uns melden."