Darum hatte der BVB bei Bayern-Star Olise keine Chance

IMAGO/Christian Schroedter

Der BVB war wohl an Michael Olise (M) vom FC Bayern interessiert

Im Sommer hatte sich der FC Bayern die Dienste von Michael Olise gesichert. Jetzt kommt heraus: Auch Borussia Dortmund hatte seine Finger im Spiel. Der Franzose war aber wohl schlichtweg zu teuer für den BVB.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hatte Borussia Dortmund im vergangenen Sommer "großes Interesse" an einer Verpflichtung von Michael Olise, der zu dem Zeitpunkt noch bei Crystal Palace unter Vertrag stand.

Demnach hat der Flügelstürmer perfekt ins Anforderungsprofil des BVB gepasst.

Um Platz im Kader und die finanziellen Möglichkeiten für einen Olise-Deal zu schaffen, sollen die Verantwortlichen des Revierklubs einen Verkauf von Donyell Malen angestrebt haben.

Der Niederländer war im Sommer mit einem Abschied aus Dortmund in Verbindung gebracht worden. Letztendlich blieb er aber beim BVB.

Somit war Olise dem Bericht zufolge zu teuer für den BVB, der sich dem FC Bayern im Poker um den 22-Jährigen geschlagen geben musste. Die Münchner überwiesen letztendlich 53 Millionen Euro für Olise nach England. Beim deutschen Rekordmeister unterschrieb der Youngster einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Olise schlägt beim FC Bayern ein

Beim FC Bayern schlug der Neuzugang voll ein und hatte nach seinem Wechsel von Crystal Palace kaum Eingewöhnungszeit gebraucht. Nach 17 Pflichtspielen stehen sieben Tore und vier Vorlagen zu Buche.

Trainer Vincent Kompany hatte bereits öffentlich von Olise geschwärmt. "Michael hat das von Anfang an gut gemacht. Wenn er so weiter macht ... viel besser hätte er für Bayern nicht anfangen können", sagte er zum Beispiel nach dem 5:0-Sieg gegen Werder Bremen am vierten Bundesligaspieltag, nachdem der Nationalspieler zwei Tore und zwei Vorlagen verbuchen konnte.

Der Coach habe "nicht das Gefühl", dass der 22-Jährige ein Spieler ist, "der viel Druck spürt", so Kompany über seinen Schützling. Olise genieße einfach den Fußball.