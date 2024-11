Szalai nicht im Stadion gegen DFB-Team

IMAGO / Richard Wareham/SID/IMAGO/Richard Wareham

In Amsterdam kam es früh zu dem medizinischen Vorfall

Der ehemalige Bundesligaprofi Adam Szalai wird nach seinem Zusammenbruch nicht in der Nations-League-Partie Ungarn und Deutschland im Stadion dabei sein.

Diese Entscheidung auf Anraten des Mannschaftsarztes teilte der ungarische Fußballverband MLSZ am Dienstag bei X mit. Die DFB-Auswahl spielt am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn.

Szalai, der als Athletiktrainer im ungarischen Stab tätig ist, war beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden (0:4) am vergangenen Samstag bereits in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbands, auch der ehemalige Nationalspieler selbst meldete sich nach einigen Stunden bei Instagram.