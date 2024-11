HSV hielt zuletzt offenbar gleich drei Krisengipfel ab

IMAGO/Darius Simka

Trainer Steffen Baumgart und der HSV haben es im Moment nicht leicht

Weil man den eigenen Ambitionen derzeit hinterhängt, wurden beim Hamburger SV in der Länderspielpause offenbar gleich drei Krisengipfel abgehalten. Auch der Inhalt der Sitzungen des HSV wurde enthüllt.

Beim Hamburger SV hängt mal wieder der Haussegen schief. Der Grund: Zuletzt gab es gleich vier Spiele ohne Sieg, im negativen Sinne gekrönt von der jüngsten 1:3-Pleite gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig.

Kein Wunder also, dass der Zweitligist, der im siebten Versuch in Folge endlich wieder in die Fußball-Bundesliga aufsteigen will, derzeit nichts unversucht lässt, um sein eigenes Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

Daher hat es beim Tabellenfünften der zweiten Liga in der aktuellen Länderspielpause offenbar gleich drei Krisengipfel gegeben, wie "Sport Bild" erfahren hat.

Mannschaftsrat des HSV intensiv gefordert

In einem davon hat sich laut dem Bericht Sportvorstand Stefan Kuntz vor allem mit dem Mannschaftsrat des HSV, der von Kapitän Sebastian Schonlau angeführt wird, über die aktuell schwierige Lage ausgetauscht.

In einem zweiten sollen die Führungsspieler unter sich die aktuelle Krise aufgearbeitet und sich Lösungsvorschläge überlegt haben. Mit diesen sollen sie dann zu Trainer Steffen Baumgart gegangen sein.

Bei diesem - dem dritten - Krisengipfel saß der Mannschaftsrat um Schonlau schließlich mit Baumgart und dessen Assistenten zusammen, um zu überlegen, wie die Wende geschafft werden kann. Nach "Sport Bild"-Informationen kamen dabei gleich fünf Themen auf den Tisch des Trainerbüros im Volksparkstadion.

Der HSV soll sich im Pressing verbessern, mehr Großchancen kreieren, besser verteidigen, die Mentalität soll verbessert und durch die Mental-Trainerin Chiara Behrens de Luna dauerhaft gestärkt werden und nicht zuletzt sollen individuelle Fehler verringert oder am besten ganz abgestellt werden.

Mit der Steigerung in diesen fünf Themenfeldern soll am Samstagabend (20:30 Uhr) ein Sieg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 herausspringen, um erfolgreichere Wochen einzuleiten.